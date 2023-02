Prova a rubare un motorino, aggredisce il proprietario con una spranga e poi si scaglia contro gli agenti

Latina. Pensava di farla franca, di mettere a segno il colpo ma così non è stato ed ora dovrà rispondere dei reati di tentata rapina aggravata e di resistenza a Pubblico Ufficiale. Protagonista della vicenda un uomo di 32 anni ‘beccato’ in una via del centro cittadino mentre era tutto intento a forzare la catena antifurto di un ciclomotore. Accortosi di quanto stava accadendo, il legittimo proprietario ha chiesto spiegazioni e, di tutta risposta, il malvivente lo ha colpito con una spranga di ferro. Ma la furia del 32enne non si è fermata. Fatto scattare l’allarme, sul posto è giunta la polizia ed il malvivente ha pensato bene di scagliarsi anche contro gli agenti.

Roma, a spasso con un motorino rubato: ‘beccato’ 36enne, caccia al complice

Il tentato furto del motorino e l’aggressione

I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di domenica 19 febbraio. Gli Agenti sono stati richiesti in una via del centro da un cittadino straniero che poco prima aveva sorpreso un individuo intento a forzare la catena antifurto posta a protezione del suo ciclomotore Aprilia Scarabeo, regolarmente posteggiato in strada. Alla richiesta di spiegazioni l’uomo lo aveva colpito con una spranga in ferro, per poi darsi alla fuga. Ma non finisce qui.

Calci e pugni anche agli agenti

Intervenuti subito sul posto e grazie alle indicazioni ricevute, gli operatori hanno inseguito fuggitivo e, dopo aver percorso diverse centinaia di metri a perdifiato, sono riusciti a bloccarlo. L’uomo non ne voleva proprio sapere di farsi acciuffare dalla polizia e nel tentativo di sottrarsi alla cattura, si è scagliato anche contro gli agenti, sferrando loro calci e pugni. Fermato, l’arresto è stato convalidato, con applicazione della misura della custodia in carcere.