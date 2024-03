Rapina in tabaccheria, si fa consegnare contanti e gratta e vinci sotto la minaccia di un coltello

Tentata rapina in un esercizio commerciale ad Aprilia. Intervengono i Carabinieri del NORM: arrestato un 34 rumeno.

Tentata rapina in provincia di Latina. Ad Aprilia non si ferma l’escalation di furti. L’ultimo, in ordine di tempo, nel corso della mattinata: i Carabinieri del N.O.R.M sono dovuti intervenire per calmare gli animi. Stavolta oltre alla rapina seguono minacce e tentata aggressione, alla base di tutto un ragazzo di 34 anni proveniente dalla Romania.

Il giovane non è nuovo a queste situazioni. Insieme a due complici aveva architettato il colpo. La mattina si è presentato con la scusa di comprare qualcosa, poi ha minacciato i proprietari: era armato. Nasce una colluttazione e i due fratelli vittima del raggiro finiscono in preda all’aggressore.

Aprilia, tentata rapina: intervengono i Carabinieri

I complici sembrano pronti a portare via tutto quando intervengono le autorità sventando immediatamente il colpo. Probabilmente uno dei due coinvolti ha avuto la prontezza di avvisare i Carabinieri che fanno i conti con una personalità recidiva. L’uomo – tradotto in carcere con la misura di custodia cautelare – aveva già colpito esercizi commerciali simili in via Ugo Foscolo e via Alcide De Gasperi.

Il raggio d’azione è lo stesso. Stavolta è cambiato leggermente il modus operandi: voleva, con l’aiuto dei suoi complici, intascare un bottino di 2500 euro, di cui 400 in Gratta e vinci, ma subito dopo si sarebbe accanito sul fratello della vittima prendendo 250 euro dal suo portafogli.

Pubblica Sicurezza: nuovo tavolo in programma

Caccia grossa finita male, ma è troppo presto per cantare vittoria. Le autorità sono soddisfatte dell’operazione, ma chiedono un tavolo di Pubblica Sicurezza: quest’escalation di furti deve finire. L’unica soluzione sembra essere quella di cambiare metodo di appostamento e farsi trovare ancora più pronti. Il malaffare non dorme mai, ma neppure le autorità. I controlli ad alto impatto nella zona sembrerebbero essere già stati raddoppiati.