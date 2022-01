Raptus omicida: colpisce più volte una 87enne col bastone e la uccide: ''Non so perché l'ho fatto!''

Sezze. E’ in queste ultime ore deceduta un’anziana signora per le gravi lesioni subite a seguito di un attacco di violenza immotivato e ingiustificato. L’aveva colpita più volte armato di un bastone, con il quale si era scaraventato verso di lei con una furia incredibile. Ora, l’anziana signora è deceduta. Il fatto era accaduto quella tremenda sera del 21 gennaio scorso, in una RSA della località di Sezze. Qui, durante quello che doveva essere un momento conviviale e rilassato, in realtà si è consumato un incubo dalle dinamiche ancora non troppo chiare.

Incubo improvviso a Sezze

Quella sera, infatti, mentre tutti erano soprappensiero e le ore trascorrevano tranquille, un 89enne ospite della RSA e armato di bastone ha aggredito e picchiato una donna di 87 anni, e anche un’infermiera. Chiamati i sanitari del 118, gli operatori hanno immediatamente medicato l’infermiera mentre l’anziana è stata trasportata al Santa Maria Goretti. Le ferite ristorate dalla donna e il suo stato di salute, purtroppo, erano troppo gravi. I medici hanno fatto di tutto, ma non sono riusciti a salvarle la vita. La donna è deceduta nelle ultime ore. Quando i militari hanno chiesto all’uomo perché lo avessi fatto, lui ha risposto: ”Non lo so nemmeno io perché l’ho fatto”.