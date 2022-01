89enne armato di bastone picchia un’87enne e un’infermiera: grave l’anziana

Doveva essere un momento conviviale, ma si è sfiorata la tragedia: è quanto successo a Sezze ieri sera, venerdì 21 gennaio 2022 in una Residenza sanitaria per anziani dove un 89enne armato di bastone ha aggredito e picchiato una donna di 87 anni e un’infermiera. Chiamati i sanitari del 118, gli operatori hanno immediatamente medicato l’infermiera mentre l’anziana è stata trasportata al Santa Maria Goretti. Sul fatto indagano i carabinieri.

Leggi anche: Tragedia a Pomezia: operaio precipita nel vuoto, morto sul colpo

Aggressione in una Residenza sanitaria per anziani: il fatto

E’ avvenuto a Sezze, venerdì 21 gennaio 2022, ieri sera, nello specifico in una struttura di Residenza sanitaria per anziani. Qui, per cause ancora da accertare, un uomo di 89 anni ha aggredito, con un bastone, un’infermiera e anche un’altra anziana, di 87 anni. L’uomo avrebbe dato in escandescenza nel pomeriggio, quando l’operatrice lo ha chiamato per un momento da passare tutti insieme. L’infermiera non ha subito gravi lesioni ed è stata medicata in loco, mentre l’87enne è stata trasportata all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è ricoverata in prognosi riservata. L’89enne è stato affidato all’Autorità Giudiziaria, mentre i carabinieri indagano sull’accaduto.