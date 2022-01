Tragedia a Pomezia: operaio precipita nel vuoto, morto sul colpo

Tragedia a Pomezia nella giornata di ieri dove un operaio è morto dopo essere caduto da un capannone nella zona industriale di Santa Procula. Un volo di diversi metri che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia.

Incidente mortale sul lavoro a Pomezia: chi era la vittima

La tragedia si è verificata nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 21 gennaio 2022. L’uomo è caduto mentre stava lavorando in un capannone situato in Via di Santa Procula. L’impatto, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. La vittima aveva 65 anni ed era residente a Roma. Si chiamava Salvatore Mongiardo.

Le indagini

Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pomezia. Da quanto emerso dai primi riscontri l’uomo stava lavorando all’interno del capannone a diversi metri dal suolo. All’improvviso però, per cause tuttora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel vuoto. Inutile ogni tentativo di soccorso, l’operaio è morto sul colpo come detto.

Lo scorso anno altri due morti sul lavoro a Pomezia

Lo scorso anno a Pomezia si erano verificati altri due incidenti mortali. Il primo ad aprile 2021 quando un operaio di 54 anni aveva perso la vita dopo essere stato travolto in Piazza Federico II da una betoniera nel corso di alcuni interventi di riasfaltatura. Il secondo si era verificato invece a giugno: in quella circostanza a perdere la vita era stato il titolare di una ditta edile di Marino, precipitato dopo essere salito sul tetto di un cannone di via Tito Speri.

