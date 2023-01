Resta sola con lui e gli palpeggia le parti intime: shock per un bimbo di 9 anni

Vittima di abusi sessuali a soli 9 anni. Protagonista della terribile vicenda un bambino, rimasto poi traumatizzato per quanto accaduto. La sua aguzzina è una donna, un’ amica dei genitori che non si è fatta alcuno scrupolo nell’approfittare di lui approfittando di alcune circostanze che la vedevano sola con il piccolo. Infatti, una volta soli, la donna lo avrebbe palpeggiato nelle parti intimi ed ora è accusata di abusi sessuali sul figlio di un amico. La donna— residente a Latina — è attualmente indagata a piede libero.

Gli abusi sessuali e la confessione del piccolo

Tutto ha avuto inizio dalla denuncia dei genitori del piccolo. Al vaglio delle autorità ci sarebbero due episodi, avvenuti lo scorso anno a Latina. I contorni della terribile vicenda sono ancora tutti da accertare e definire ma, stando al racconto del bambino, appaiono drammatici. Il tutto è, inoltre, emerso in una circostanza particolare. Il piccolo era a scuola quando si è sentito male. Probabilmente, il malore è stato generato dallo stress accumulato per via dell’accaduto che il bimbo aveva tenuto per sé, non raccontando nulla a nessuno. Tuttavia, ad un certo punto non ce l’ha fatta più a restare in silenzio e ha raccontato tutto alla famiglia. A questo punto la terribile rivelazione. Im due circostanze, quando il bambino e la donna sarebbero rimasti soli, quest’ultima ha approfittato di lui con delle evidenti avances sessuali, arrivando anche a palpeggiarlo nelle parti intime.

Le indagini

Da qui sono poi scattate le indagini per far luce sulla vicenda. Attualmente, come anticipato, le autorità sono al lavoro per delineare i contorni del terribile accaduto e sulla donna, che è indagata a piede libero, pende l’accusa di abusi sessuali sul figlio di un amico.