Latina, abusi sessuali su una 13enne a scuola: arrestato un bidello

E’ stato arrestato un bidello di una scuola media di Latina. L’uomo avrebbe palpeggiato una studentessa minore di 14 anni. A seguito di denuncia, sporta dall’alunna, era stata aperta un’indagine dalla Procura e condotta dai carabinieri di Latina circa due anni fa.

La denuncia della vittima

L’indagine era stata aperta due anni fa dopo che la vittima, una ragazzina che aveva meno di 14 anni, aveva presentato una denuncia raccontando degli abusi sessuali subiti dall’uomo, un 61enne che all’epoca aveva prestato servizio in un altro istituto scolastico di Latina. Secondo le ricostruzioni, il collaboratore scolastico avrebbe dedicato attenzioni morbose alla ragazzina e l’avrebbe palpeggiata. Lei, spaventata, avrebbe riferito tutto ai genitori.

Per il 61enne scattano gli arresti domiciliari

Gli elementi raccolti dai Carabinieri hanno consentito al pubblico ministero titolare del caso di ottenere dal giudice un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari a carico del bidello con l’accusa di violenza sessuale aggravata.

L’ordinanza è stata eseguita ieri mattina 7 ottobre. I Carabinieri intorno alle 11:30 si sono presentati nella scuola dove l’uomo lavora e lo hanno portato via per condurlo presso il Comando provinciale in piazza della Libertà e poi nella sua abitazione dove si trova attualmente in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

Al momento, per tutelare la vittima, il nome dell’istituto scolastico di Latina resta sconosciuto. Le indagini proseguono mentre gli inquirenti cercano di capire se l’uomo abbia abusato in passato di altre studentesse.