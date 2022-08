‘Riforniscite a pompa 4’, a Latina arriva il self-service di carburante che parla in dialetto

È arrivato anche a Latina il self-service di carburante che “parla” in dialetto. La voce formale e impostata del distributore automatico è cambiata dal giorno alla notte. Adesso ha una cadenza simile al romano e alla gente sembra divertire, tanto che sui social sono diventati virali i video delle persone che vanno a fare rifornimento e si ritrovano di fronte a un distributore interattivo che parla loro in dialetto.

Il distributore di Latina che fa ridere gli automobilisti

A uno dei distributori Eni di Latina, dopo aver effettuato tutte le operazioni di pagamento attraverso lo screen, irrompe la voce nel totem: “Spetta n’attimo”, e poco dopo “Riforniscite a pompa quattro”. Gli automobilisti inizialmente restano stupiti, pensano che qualcuno stia scherzando con loro. In realtà è tutto “normale”: a Latina sono tre i distributori in dialetto, ma ce ne sono 1.700 in tutta Italia con centodieci dialetti, uno per ogni provincia.

L’iniziativa di Eni

Si tratta di un’iniziativa di Eni, un progetto nazionale che riguarda le 1.700 Eni Live Station presenti in tutta Italia. Queste stazioni si esprimono anche nei dialetti locali.

“Eni ha scelto di avviare questa iniziativa – spiega l’azienda nel comunicato stampa – perché la lingua vernacolare è una delle tradizioni che contraddistinguono i territori e contribuisce a creare un senso di appartenenza, offrendo spesso espressioni capaci di esprimere leggerezza, ironia e immediatezza che vengono utilizzate con disinvoltura in famiglia e nei contesti informali dalla maggior parte degli italiani”.