Minorenne aggredito e accoltellato a Latina: choc nella zona dei pub

Un pestaggio culminato con un accoltellamento con vittima un ragazzo appena 17enne. E’ questo il quadro sul quale sono al lavoro i Carabinieri con i fatti accaduti nella serata di lunedì poco prima della mezzanotte. Alcune persone, per motivi in fase di accertamento, hanno aggredito il giovane prima di dileguarsi tra la folla.

17enne accoltellato a Latina nella zona dei pub

Erano le 23.30 circa quando si è consumato il pestaggio nel quartiere dei pub. Gli aggressori hanno accerchiato il giovane che si trovava in compagnia degli amici all’esterno di un locale in Via Cesare Battisti. Quindi sono scattate prima le botte, poi i fendenti, prima di fuggire via. Al momento non è chiaro il movente della brutale aggressione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118.

Come sta il giovane

Da quanto si apprende il ragazzo è stato portato in Ospedale dove gli sono stati refertati 8 giorni di prognosi. Le indagini ad ogni modo proseguono.

