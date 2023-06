Rissa all’ex Svar di Latina: botte da orbi e coltelli

I carabinieri di Latina sono dovuti intervenire nel sito dismesso dell’ex Svar per una rissa. L’area, situata tra via Romagnoli e via Persicara, è da tempo ritrovo di stranieri e senzatetto e nella sera di martedì è stata teatro di uno scontro violento e qualcuno avrebbe anche tirato fuori un coltello, secondo le ricostruzioni degli investigatori. Quando le sirene dei militari si sono avvicinate, però, i litiganti sono scappati velocemente facendo perdere le proprie tracce.

L’arrivo dei Carabinieri provoca un fuggi fuggi

Gli uomini dell’Arma, una volta sul posto, non hanno trovato nessuno di coloro avevano partecipato allo scontro. Si erano volatilizzati. Pochi gli elementi sui quali investigare per risalire ai protagonisti della rissa. Resta solo il campanello di allarme per un’area, situata alle porte del centro abitato di Latina, che è sempre più ritrovo di clochard e spacciatori. Una situazione che crea allarme tra i cittadini e che mantiene le forze dell’ordine in allarme per eventuali episodi legati al mondo della droga, oppure proprio come in questo caso per scontri, che solo per un caso fortuito, almeno in questa occasione, sembra si sia risolto senza feriti.

L’ex Svar è stata già teatro di altri episodi di violenza, anche un sequestro di persona

L’ex Svar diventa sempre più un luogo che spaventa gli abitanti del capoluogo pontino. Poco più di un mese fa, proprio all’interno della struttura dismessa una donna di origine armena era stata sequestrata e rinchiusa nell’ex fabbrica. Anche in quel caso è stato solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine che è stato scongiurato il peggio. La Polizia, infatti, ha svolto indagini lampo riuscendo a rintracciare la vittima del sequestro e assicurando il rapitore alla giustizia. Solo grazie al tempestivo intervento non si sono registrate conseguenze più serie per la donna che oltre al grande spavento, non ha riportato alcuna lesione.