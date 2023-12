Ruba un’auto, un cane, e cerca di speronare Carabinieri e Polizia: l’inseguimento da film

Furto e inseguimento con tanto di speronamenti a Latina. Scene da film in settimana nel capoluogo pontino: un uomo, che soffrirebbe di alcuni disturbi psichici, ha seminato caos e scompiglio lungo le strade della città. Prima di essere fermato dalle forze dell’ordine.

Sono state necessarie diverse pattuglie di Carabinieri e Polizia di Stato per porre fine al pomeriggio di ordinaria follia che ha visto protagonista un cittadino straniero, in fuga – senza controllo – per le strade di Latina. Il giorno prima, da quanto si apprende, aveva rubato una macchina: e con quella ha dato vita al testa a testa degno di un film.

Ma nella vicenda è finito, suo malgrado, anche un cagnolino portato via con la forza dall’uomo che non si è fatto scrupoli a colpire il padrone con una violenta gomitata. Prima di dar vita al “fast and furious” in salsa pontina.

I fatti

Il tutto risale al pomeriggio del 6 dicembre scorso, a Latina. L’uomo, il giorno prima, era riuscito a forzare, rubandola, una macchina regolarmente parcheggiata in via Don Morosini. Con la stessa auto è quindi scappato e, l’indomani, ha raggiunto via Macchiagrande, dove, senza alcun motivo, ha rapinato del proprio cane un cittadino, colpito con una violenta gomitata al petto.

L’immediato allarme ha permesso a Polizia e Carabinieri, sulle sue tracce già dal mattino, di intercettarlo e bloccarne la fuga. Vistosi in trappola però il gambiano ha tentato invano di forzare il blocco delle forze dell’ordine, tentando di speronare l’autovettura dei Carabinieri, per poi essere bloccato, tratto in arresto ed accompagnato in carcere.

Le accuse

L’uomo non sarebbe peraltro nuovo a comportamenti del genere. Già noto infatti alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti di Polizia, deve ora rispondere di tutta un’altra sfilza di reati: si va dalla resistenza a pubblico ufficiale, al furto aggravato, passando per rapina e danneggiamento aggravato.