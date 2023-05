Paura in alta quota ieri pomeriggio in Provincia di Latina, a Sermoneta, dove un uomo di 56 anni, lanciatosi con il parapendio da Norma è rimasto coinvolto in un brutto incidente. Dopo aver perso il controllo del mezzo il 56enne ha finito la sua corsa contro una parete rocciosa rimanendo ferito. Immediato è scattato l’allarme con l’invio sul posto dei mezzi di soccorso. Per recuperarlo tuttavia è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco con l’ausilio dell’elicottero.

Incidente con il parapendio a Sermoneta ieri sabato 6 maggio 2023

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, sabato 6 maggio. L’uomo, da quanto ricostruito, si è lanciato da Norma prima di precipitare al suolo nel territorio di Sermoneta. La dinamica di quanto avvenuto è ancora in fase di accertamento: da capire infatti cosa abbia provocato l’incidente e fatto perdere al 56enne il controllo del mezzo. Complesse sono state anche le operazioni di salvataggio a causa della zona impervia dove lo sportivo è finito dopo la caduta (in prossimità della Cava Pennacchia, ndr): sul posto, per recuperarlo, è stato necessario l’intervento dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco di Latina. Una volta stabilizzato e caricato a bordo la persona – che ha riportato gravi ferite con fratture in molteplici parti del corpo – è stata portata all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Al momento non si hanno ulteriori aggiornamenti circa le sue condizioni di salute.

Precipita dalla passeggiata del Gianicolo, parla la guida turistica: ‘Farò causa al Comune di Roma’ (ilcorrieredellacitta.com)