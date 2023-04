Precipita dalla passeggiata del Gianicolo, parla la guida turistica: ‘Farò causa al Comune di Roma’

La staccionata che si trova sulla passeggiata del Gianicolo ha ceduto, ieri mattina, e una guida turistica ha fatto un volo di 7 metri. Un incidente che si è verificato sotto gli occhi increduli e terrorizzati di una scolaresca del liceo scientifico Giovanni Keplero di Roma che non ha potuto fare nulla per aiutare la sfortunata. ‘Mi sono appoggiata al traliccio, come ho sempre fatto in quel tratto della passeggiata del Gianicolo. All’improvviso però il legno ha ceduto e sono finita giù – ha raccontato la guida turistica, Daniela Donghia, a Il Messaggero -. Prima ho fatto un salto di due metri e poi sono scivolata di sotto. Non riuscivo a frenare, non trovavo appoggi. Alla fine mi sono schiantata contro un tronco che ha fermato la discesa. Ho capito subito che la situazione era grave’.

La decisione di procedere contro il Comune di Roma

È dal letto dell’ospedale San Camillo che la protagonista dell’assurda disavventura racconta l’accaduto. Turbata, oltre che ferita. Per fortuna ferite lievi: escoriazioni, lividi e una costola incrinata. Ma poteva andare peggio… molto peggio. ‘E se ci fosse stato un ragazzo?’ chiede Daniela che non ha intenzione di far passare l’episodio in sordina. Vuole procedere contro il Comune di Roma che ‘è responsabile della manutenzione. Ho visto con i miei occhi che il legno era marcio. Si sbriciolava’.

Cosa è successo?

È successo tutto all’improvviso, ieri mattina. Nessuna distrazione da parte di Daniela che ha solo pensato di appoggiarsi a un traliccio, come avrà fatto migliaia di volte nei suoi 20 anni come guida turistica. Ma ieri quel pezzo di legno ha ceduto, si è letteralmente frantumato sotto le mani della sfortunata che ha fatto prima un volo di 2 metri, poi ha continuato a scivolare senza riuscire a fermarsi. Solo una volta che è andata a sbattere contro un tronco la sua caduta si è arrestata e di lì sono scattati i soccorsi. Sono stati i Vigili del Fuoco a tirarla fuori. Non solo una disavventura, per la guida turistica, che intende andare a fondo alla vicenda per accertare le responsabilità di un incidente che poteva capitare a chiunque, visto che si tratta di una zona meta di studenti e turisti.