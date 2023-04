22enne romana precipita dal quarto piano a Bosa (Sardegna): è gravissima

Aveva trascorso una serata con gli amici di sempre quando, all’improvviso, quella domenica sera si è trasformata in tragedia. Nella notte appena trascorsa, intorno all’una e trenta, una giovane originaria di Roma è precipitata nel vuoto, dal quarto piano dell’abitazione in cui si trovava. E ora la 22enne è in pericolo di vita, in condizioni gravissime: si trova all’ospedale San Francesco di Nuoro dove i medici stanno tentando il possibile.

Ragazza romana precipitata a Bosa

Se da una parte la ragazza ora è in ospedale, dove i medici si stanno prendendo cura di lei, dall’altra è giallo sulla vicenda: come ha fatto a precipitare? E cosa è successo in quella casa nel centro di Bosa, sulla costa nord occidentale della Sardegna? Domande alle quali spetterà ai Carabinieri della compagnia di Macomer, intervenuti sul posto, fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica. Stando a una primissima ricostruzione, pare che la 22enne avesse trascorso una serata con il fidanzato, 25enne del posto, e gli amici di sempre al Bosa Beer Fest. Poi quella serata che continua a casa. E il salto nel vuoto.

Come sta la 22enne

A dare l’allarme alcuni passanti, che hanno visto il corpo della ragazza a terra. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale sanitario del 118: le condizioni della 22enne sono apparse da subito critiche ed è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, all‘ospedale di Nuoro. Ora i militari dovranno chiudere il cerchio, ascoltare gli amici e il fidanzato della ragazza per capire cosa sia successo in quella casa (ora posta sotto sequestro). Prima della caduta dal quarto piano e quell’impatto col suolo così violento.