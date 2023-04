Precipita dal terzo piano mentre pulisce la caldaia: muore Anna Maria Aversano

Tragedia in via Brighini a Frosinone. Una 70enne è precipitata dal terzo piano mentre puliva la caldaia che si trovava fuori al balcone del suo appartamento. È successo nelle primissime ore del pomeriggio di oggi, lunedì 17 aprile. La 70enne, Anna Maria Aversano si trovava su uno scaletto sul suo terrazzino e stava pulendo la caldaia, quando per cause ancora in corso di accertamento da parte degli uomini del Commissariato di Polizia, ha perso l’equilibrio ed è precipitata da un’altezza di circa sette metri.

Alcuni passanti hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine

Sul posto sono accorsi gli agenti di Polizia e anche i sanitari del 118, questi ultimi hanno solo potuto constatare il decesso dell’anziana che, a causa delle gravissime lesioni riportate a causa della caduta, si ritiene sia morta sul colpo. Una tragedia che sarebbe avvenuta sotto gli occhi di alcuni passanti che hanno dato immediatamente l’allarme alle forze dell’ordine. Questi ultimi sono accorsi sul posto e dopo i primi rilievi svolti nell’immediatezza, come di consueto, nei prossimi giorni svolgeranno ulteriori accertamenti per ricostruire con esattezza qual è stata la dinamica dell’incidente. Da una prima analisi della situazione gli investigatori ritengono che l’anziana possa aver avuto un capogiro, mentre si trovava sulla scaletta per pulire la caldaia posta sul balcone di casa. Il mancamento deve averle fatto perdere l’equilibrio e precipitare nel vuoto.

La 70enne era una professoressa in pensione molto nota in città

La 70enne, era un’insegnante in pensione, molto conosciuta, avendo prestato servizio in diversi istituti di scuola superiore di Frosinone. La notizia della tragedia, in brevissimo tempo, ha fatto il giro della città, lasciando i cittadini sgomenti per quanto avvenuto alla professoressa. Nonostante gli investigatori hanno annunciato l’intenzione di svolgere altri accertamenti sul caso, già nel pomeriggio di domani familiari e amici di Anna Maria Versano dovrebbero dare l’ultimo saluto alla 70enne.