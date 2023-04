Roma, badante narcotizza 98enne per derubarla: la ‘nonnina’ muore pochi giorni dopo

Avrebbe dovuto prendersi cura di lei, era stata chiamata proprio per accudirla. E non certo per trasformarsi nel suo incubo, nella donna che l’avrebbe drogata solo per derubarla, portarle via soldi, gioielli, ricordi di una vita fatta di sacrifici. Eppure, è proprio così che è andata: ancora un’anziana caduta nel tranello di badanti infedeli, ancora una nonnina raggirata e truffata. E purtroppo, questa volta, morta: venerdì pomeriggio Anna (nome di fantasia) è stata trovata senza vita in via Lucio Papiro, all’Appio Claudio. Ora, però, tutti gli accertamenti sono in corso: il cuore della 98enne ha smesso di battere perché prima di Pasqua era stata ‘drogata’ con il sonnifero dalla sua badante o si tratta solo di un caso e quella rapina non ha nulla a che vedere con la sua morte?

Anziana morta all’Appio Claudio

Quello che è certo, mentre tutti gli accertamenti da parte della polizia del commissariato Tuscolano sono in corso, è che Anna è morta. E che lei, il 25 marzo scorso, sarebbe stata drogata dalla badante ucraina. Forse non per la prima volta. Tranquillanti a non finire, fino a intossicarla. L’allarme, quel giorno, era stato dato dalla nipote della ‘nonnina’, indifesa, che non ha potuto ribellarsi.

‘Se tua figlia non paga chiamo i Carabinieri’, ma è una truffa: così due ladri derubano anziana di 1400 euro

La badante ora è indagata

La badante di Anna, che era stata assunta da poco, da una settimana, è stata arrestata ed è stata rintracciata mentre era già a casa, al ‘lavoro’, da una nonnina di 91 anni. La donna, al momento, è accusata solo di rapina, ma avrebbe un passato alle spalle già segnato da colpi simili. A Ostia il 2 luglio scorso e al Tuscolano. Lì dove lei avrebbe agito sempre nella stessa maniera. La badante, 48enne ucraina, avrebbe puntato sulla fiducia, poi avrebbe agito e derubato le sue vittime, come se fosse tutto così normale e lecito. E, stando agli accertamenti, lei avrebbe già derubato altre donne: sempre sedandole, drogandole con dei sedativi. E ad Anna ha portato via circa 550 euro.

Ora bisognerà fare chiarezza, le cause della morte dell’anziana, quella che era stata derubata a fine marzo, sono ancora tutte da accertare. E il fermo è in attesa di convalida.

Il precedente a Ostia

La badante, come ci ha spiegato la Questura, avrebbe già agito a Ostia. E sempre con lo stesso modus operandi. Era il 2 luglio scorso quando la donna avrebbe addormentato un’anziana di 86 anni: le avrebbe somministrato benzodiazepine, poi l’avrebbe derubata e avrebbe portato via gioielli, tra cui la fede nuziale, quattro orologi e il portafogli con mille euro.

Anziani narcotizzati e derubati a Roma

Non è certo, e purtroppo, il primo caso. Poche settimane fa a Roma i Carabinieri hanno fermato due ladre, due malviventi gravemente indiziate di aver compiuto ben 11 rapine aggravate e furto in abitazione a Roma, tra settembre 2022 e marzo 2023. Loro puntavano le proprie vittime, anziani indifesi, senza possibilità di reagire, tra gli 80 e i 90 anni, giocavano sulla fiducia, li raggiravano, li narcotizzavano. E li derubavano, senza scrupoli. Nel settembre del 2022, infatti, un anziano di 90 anni, in zona Bravetta, è stato derubato: una delle due donne lo aveva avvicinato in strada, lo aveva convinto a rientrare a casa con lei. Poi, una volta nell’appartamento, lo avrebbe narcotizzato con una bevanda che conteneva forse stupefacente o altro narcotico. Approfittando dello stato confusionario del 90enne, aveva messo a segno il suo colpo: gli aveva portato via il bancomat, i soldi in contante e il telefono cellulare, per evitare che potesse chiamare i soccorsi. Lui non doveva e non poteva chiedere aiuto.