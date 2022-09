Sezze, donna denuncia il marito dopo le continue violenze subite: “Non ce la facevo più”

Era stanca delle continue violenze subite (sempre in silenzio) da parte del marito e alla fine ha trovato il coraggio di denunciare tutto ai Carabinieri. E così la donna ha potuto tirare finalmente un sospiro di sollievo vincendo la paura e l’ansia cui ormai era sottoposta.

Maltrattamenti in famiglia a Sezze

Nel mirino dei Militari di Sezze è finito un 34enne di Sezze a cui è stato notificato il divieto di avvicinamento alla parte offesa, ossia la moglie. L’uomo infatti, in diverse occasioni avrebbe posto in essere nei confronti della donna reiterate azioni di maltrattamento che la donna aveva sempre subito in silenzio senza chiedere l’aiuto a nessuno per il timore di ulteriori ritorsioni da parte del marito.

La denuncia

Tuttavia quando la giovane donna, ormai esasperata dalle continue violenze subite, ha avuto la forza di chiedere aiuto ai Carabinieri, immediatamente sono state attivate le procedure per tutelarla.

Leggi anche: Roma, maltrattamenti in famiglia: donna finisce in ospedale ma rifiuta le cure e non denuncia il compagno

Il provvedimento disposto per il 34enne di Sezze violento

Pertanto, una volta che i Carabinieri di Sezze hanno riferito alla Procura della Repubblica la notizia di reato, il Procuratore Aggiunto, il Dott. Carlo Lasperanza, concordando con gli indizi di reità raccolti a carico del marito, ha subito richiesto al GIP di Latina l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese e dei familiari conviventi nei confronti del marito violento.

“L’invito del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina rimane sempre quello di trovare il coraggio di denunciare e segnalare: solo la denuncia può mettere in salvo le donne dai loro persecutori”, fanno sapere dall’Arma.

Leggi anche: Infermiere in fuga dopo l’accusa di maltrattamenti in famiglia: fermato (dopo mesi) sul posto di lavoro