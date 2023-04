Esplode un colpo di pistola durante una rissa al bar, indagato un 29enne

Aveva esploso un colpo di pistola durante una rissa tra giovani in un bar di Sezze. Forse per paura o intimorire chi lo voleva picchiare, ovvero un gruppo di ragazzi albanesi con cui stavano venendo alle mani. Nonostante ciò, l’Autorità Giudiziaria ha voluto dare il DASPO urbano a un ragazzo di 29 anni. Infatti, pur costituendosi subito dopo la scazzottata ai Carabinieri, per lui è stato emesso il divieto di frequentare locali pubblici adibiti alla somministrazione di bevande e cibi.

Esplode un colpo di pistola all’interno di un bar a Sezze

La continua attività di monitoraggio dei fenomeni violenti commessi nei luoghi della movida ha consentito al Questore di Latina di emanare due DASPO Urbani nei confronti di un giovane originario di Sezze di 29 anni. Lo stesso, nella sera del 25 febbraio u.s. all’interno di un bar sito nel centro urbano di Sezze, aveva partecipato a una violenta rissa scoppiata tra alcuni giovani del posto con altri di nazionalità albanese, durante la quale aveva esploso un colpo in aria con una pistola, poi rivelatasi una scacciacani, seminando il panico tra i numerosi giovani che stazionavano nei pressi del locale.

Successivamente, il giovane si è era spontaneamente presentato presso la Stazione Carabinieri di Sezze Romano, consegnando agli stessi l’arma utilizzata precedentemente e fornendo la propria versione dei fatti. A seguito di tali fatti lo stesso è stato indagato dalla competente Autorità Giudiziaria per violazione alla normativa sulle armi da fuoco, minaccia, rissa, esplosioni pericolose. Dopo l’attenta valutazione degli atti di indagine, per il giovane setino è scattato anche il divieto di frequentare locali pubblici o aperti al pubblico destinati alla somministrazione di alimenti e/o bevande quali pub, bar e ristoranti nonché locali di pubblico intrattenimento quali discoteche e locali notturni. Insomma, una violenta rissa che poteva finire in tragedia, ma che ha soprattutto condannato un giovane a forti limitazioni alla vita sociale per un’oggettiva pericolosità.