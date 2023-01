Gli sfugge il frullino mentre lavora a casa: noto artigiano di Sezze rischia di perdere la mano

Gravissimo incidente domestico per un noto artigiano della zona di Sezze. Mentre effettuava dei lavori all’interno della propria abitazione, per cause ancora da chiarire gli è sfuggito il frullino di mano. Il mezzo, uscendo probabilmente fuori dal binario, gli avrebbe tranciato una delle mani, procurando all’uomo una gravissima emorragia. I sanitari del 118 occorsi presso casa sua, hanno trovato da subito la situazione critica, ricoverando l’artigiano presso l’ospedale di Latina in codice rosso.

L’incidente domestico all’artigiano di Sezze: l’uomo rischia la mano

Sulle cause che hanno portato all’incidente, gli inquirenti dovranno fare luce. Sarà fondamentale anche sentire la voce della vittima di questo tragico episodio, che oggi lotta dalla stanza di un ospedale per provare a salvare la propria mano, fondamentale soprattutto per svolgere il proprio lavoro: l’artigiano. L’uomo stava svolgendo dei lavori all’interno della propria dimora, quando il frullino, di suo molto pericolo, è sfuggito dalla mano della vittima e avrebbe terminato la propria corsa sulla mano destra.

Una situazione che si è mostrata critica da subito, con i familiari che hanno visto l’uomo alle prese con una gravosa emorragia e che li ha costretti a chiamare un intervento urgente dei sanitari del 118. L’incidente avvenuto ieri mattina, ovvero la Befana del 6 gennaio 2023, è stato subito valutato in situazioni critiche, con l’ambulanza che l’ha trasferito all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. In un intervento di microchirurgia, i medici della struttura sanitaria hanno subito operato l’uomo, nel disperato tentativo di salvare la mano.

La situazione, per via dell’incidente, si è dimostrata da subito molto complessa. Infatti, non solo i sanitari hanno dovuto suturare i copiosi tagli profondi sull’arto dell’artigiano, ma anche provare a capire come garantire le piene funzionalità della stessa mano, ove naturalmente possibile. In una situazione clinica che ancora rimane riservata, non ci sarebbe ottimismo riguardo la possibilità di salvare la mano della vittima.