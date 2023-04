Sagra del carciofo a Sezze 2023: date ed eventi in programma

Per il 2023, ritorna la Sagra del carciofo di Sezze. Arrivata alla 52esima edizione sul Comune pontino, la festa dell’ortaggio si svolgerà il 16 aprile 2023. L’obiettivo della sagra, sarà quello di promuovere il prodotto tipico dell’enogastronomia laziale: il carciofo. Proprio questo ortaggio, come sappiamo, impreziosisce storici piatti della tradizionale cucina giudaico-romanesca: il carciofo fritto, alla romana o alla giudia, sono solo tre dei tanti piatti che si possono creare con questo prodotto agricolo.

La Sagra del carciofo di Sezze

La festa permetterà di assaporare i carciofi del posto, coltivati nei terreni locali del Comune. Tutto accompagnato da musica dal vivo, balli tradizionali, spettacoli teatrali e tanto intrattenimento per residenti e turisti che vengono assaggiare i carciofi. La potenza di questa sagra, come altre presenti sul territorio laziale, richiama visitatori non solo dal territorio regionale, ma anche da tutta Italia. Addirittura, vengono turisti dall’estero pur di assaggiare i famosi carciofi di Sezze. Infatti, il 16 Aprile sarà l’occasione di assaggiare i migliori piatti a base di carciofi, cucinati per l’occasione dai migliori chef scelti per la manifestazione.

Il carciofo con la sua storia, e soprattutto l’influenza sulla cucina giudaico-romanesca, fa leccare i baffi a qualunque persone. Un alimento popolare e allo stesso tempo prelibato, amato da turisti che quando vengono nel Lazio vogliono assaggiarlo a tutti i costi. Nella sagra, troveremo anche produttori locali con i loro stand, che venderanno sul posto i carciofi ai tanti clienti che presenzieranno alla manifestazione nel Comune di Sezze. Un’occasione per acquistare prodotti locali, visto che i produttori agricoli metteranno a disposizione anche altri ortaggi tipici del posto. La sagra, nel pieno del suo significato, è un evento che celebra la cultura, le tradizioni e soprattutto la cucina che si vive tra la zona di Roma e l’area pontina, capace ogni anno di attrarre migliaia di turisti nelle nostre zone.