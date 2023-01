Sparatoria nel villaggio degli indiani: ferito un uomo

Momenti di panico all’interno del Comune di Sezze questa mattina, quando prima di pranzo si è svolta una sparatoria all’interno del villaggio vissuto dalle persone di nazionalità indiana. La vicenda sarebbe nata da una discussione tra due uomini che vivono questo posto, probabilmente in una lite di famiglia che è degenerata e portato uno dei due soggetti a uscire la pistola e sparare all’altro. I residenti della zona, vedendo la furiosa lite e il degenerare di essa, hanno avvertito subito i soccorsi del 112.

La sparatoria al villaggio indiano di Sezze: un uomo ferito

In dinamiche che ancora sono al vaglio degli inquirenti, i fatti si sarebbero svolti nel Comune di Sezze. Qui, una sparatoria si sarebbe verificata su via degli Archi. Secondo i primi indizi, tutto sarebbe nata dalla discussione tra due uomini, probabilmente appartenenti alla stessa famiglia. Proprio tale condizione, farebbe suppore che la violenta lite, con successiva sparatoria ai danni di una persona, sarebbe proprio nata per un violento alterco nato da beghe familiari.

Secondo le testimonianze dirette alla gambizzazione, la lite si sarebbe accesa prima dell’ora di pranzo, ovvero verso le ore 11.30 di questa mattina, 5 gennaio 2023. Qui, due uomini avrebbero cominciato a litigare pesantemente e facendosi sentire dal quartiere circostante. Entrambe le persone, sono riconducibili a una famiglia di indiani conosciuti su via degli Archi, con queste persone che oltretutto è risaputo come lavorino all’interno dei campi presenti nel territorio comunale.

Essendo partito un colpo dalla pistola utilizzata, è ipotizzabile come sulla scena ci sia stato almeno un ferito. Dati che al momento, per chiarezza e onestà, Forze dell’Ordine e sanitari del 118 non fanno trapelare, anche per tutelare la privacy di eventuali vittime all’interno della violenta lite. Secondo la testimonianza di un residente locale, “ho sentito una violenta lite poco prima di preparare il pranzo. Era in lingua straniera, quindi ho immaginato provenisse dalla famiglia indiana che vive la zona. Durante questa litigata, ho sentito almeno due o tre spari provenire dal punto dove stavano litigando. Ho avvisato subito il 112”.