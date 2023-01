Si schianta con il parapendio: ferito 66enne romano

Poteva finire in tragedia per un uomo con la passione del parapendio, che dopo il suo lancio si è andato a schiantare contro una zona rocciosa del Comune di Norma, nella Provincia di Latina. L’uomo solo miracolosamente non è morto sul colpo, forse perché caduto da un’altezza non elevata. Nello schianto, infatti, l’uomo ha riportato solamente delle fratture multiple, che però non l’hanno portato a essere in pericolo di vita.

Si schianta con il parapendio nel Comune di Norma: sopravvissuto

Secondo le ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto verso le ore 15.30. Qui, mentre stava volando con parapendio, l’uomo avrebbe perso quota gradualmente, in una scia che lo avrebbe portato successivamente a schiantarsi in una zona rocciosa di Norma, nell’area pontina. Questi sono stati i fatti che hanno quasi fatto rischiare la pelle a un uomo romano di 66 anni, che ha rischiato di pagare calo la propria passione per il volo e l’ebbrezza dell’aria.

Secondo il racconto della vittima dell’incidente, appassionato del volo dell’ala al vento, subito il suo lancio si sarebbe rivelato fallimentare. Infatti, subito dopo essersi lanciato con il parapendio, avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, perdendo velocemente quota fino a schiantarsi in terra. La zona dell’impatto, all’interno del Comune di Norma, sarebbe chiamata dai residenti locali come “Gola del Finanziere”.

Subito avvisati i soccorsi del grave incidente subito, sul posto si sono presentati i Carabinieri, un elicottero dei Vigili del Fuoco e un’ambulanza coi sanitari del 118. I pompieri intervenuti sul territorio di Norma, hanno messo in azione tutte le manovre per portare in salvo il ferito, mentre i sanitari hanno accertato la criticità delle condizioni dell’uomo dopo la violenta caduta, predisponendone il trasferimento immediato presso l’ospedale di Latina. Qui, dopo tac e lastre, sull’anziano signore sono state riscontrate molteplici fratture figlie dello schianto in parapendio, ma le condizioni di salute, seppur serie, non lo mettono in pericolo di vita.

Il salvataggio dell’uomo

Nel pomeriggio di oggi i vigili del fuoco del Comando di Latina hanno effettuato un soccorso ad un pilota di parapendio precipitato in una zona complessa nel comune di Norma. Per tali operazioni, si è reso necessario l’intervento dell’elicottero “Drago 145” del reparto volo di Ciampino. Il velivolo, supportato dalla squadra territoriale di Latina, ha effettuato il recupero dell’uomo, nato a Sezze nel 1954 e residente a Roma, rimasto ferito nell’impatto, per poi consegnarlo ai sanitari del 118.