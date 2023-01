Roma, terribile incidente tra auto e scooter: centauro in codice rosso

Ancora un bruttissimo incidente a Roma, nel III Municipio. Stavolta teatro del sinistro è viale Jonio, all’altezza dell’incrocio con via Matteo Bandello. Lo scontro è avvenuto tra un’auto, una Nissan, e uno scooter Honda SH 300i, nel primo pomeriggio di oggi, 12 gennaio.

Incidente in viale Jonio, ragazzo in codice rosso

L’incidente è successo poco dopo le 14:00. Sul posto sono giunte le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano per i rilievi e per ricostruire la dinamica del sinistro, ancora al vaglio degli agenti. A causa del violentissimo urto il conducente dello scooter, un giovane, è rimasto ferito gravemente. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Pesanti le ripercussioni sul traffico su viale Jonio in entrambi i sensi di marcia.

L’incidente di ieri: tre feriti in codice rosso

Solo ieri, a poca distanza, un altro incidente, con un uomo che ha travolto tre pedoni. L’automobilista, un italiano di 63anni, ha iniziato il suo folle percorso nel II Municipio, in via Nomentana, alle 17:00. Lì ha investito due bambini, di 7 e 11 anni, senza fermarsi a soccorrerli. Poi è scappato a tutta velocità verso il III Municipio e, arrivato via Grazia Deledda, all’altezza dell’incrocio con via Gaspara Stampa, ha travolto una donna di 60 anni. Ma anche questa volta non si è fermato. Nel proseguire la fuga, ha preso un’auto in sosta, una Fiat Panda, rimanendo in bilico su un fianco. Solo così l’auto dell’uomo, una Dacia Dokker, si è fermata. Ma non lui, che appena sceso ha aggredito i caschi bianchi intervenuti per bloccarlo.

Il 63enne ha infatti colpito un’agente, che è dovuta ricorrere alle cure ospedaliere. Tutti e tre i pedoni, intanto, erano stati soccorsi. Gravemente feriti, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. I bimbi sono stati portati al Bambino Gesù, la donna al Sandro Pertini. L’uomo, arrestato, è stato rilasciato questa mattina con la raccomandazione di “andare a piedi”.