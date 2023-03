S’imbottisce di tranquillanti e droghe, ragazza 17enne tenta il suicidio in casa famiglia. La storia, ripresa da Latina Quotidiano, racconta di una ragazza devastata nella psiche da quando è approdata all’interno della struttura minorile. Non solo un ambiente duro e che probabilmente l’ha messa in contatto con le droghe, ma anche un luogo dove si sta rendendo più complesso un suo percorso di vita: la transizione per il suo riconoscimento sessuale.

Nonostante le notevoli difficoltà che hanno portato la giovane all’interno di una casa famiglia, la madre è frustrata da come sta venendo trattata sua figlia. In merito racconta: “L’unica soluzione trovata è stata quella di sottrarla a noi e di metterla in una struttura convenzionata dove ci sono minori privi di una famiglia, lì ha accesso a pasticche, sappiamo che assume droghe e alcol”. Insomma, più che trovare un percorso di rieducazione, la giovane avrebbe visto al contrario l’apertura al mondo delle dipendenza. Alcol, droghe e psicofarmaci a volontà. Ma cosa fa chi dovrebbe controllare questi ragazzi nella struttura?

La mamma espone i problemi della figlia e di come sia un caso clinico complesso, peraltro ben conosciuto anche dalle assistenti sociali che hanno preso in mano il suo particolare caso: “Mia figlia ha problemi psichici gravi e ha tentato il suicidio già altre volte – racconta la mamma – L’unica soluzione trovata è stata quella di sottrarla a noi e di metterla in una struttura convenzionata dove ci sono minori privi di una famiglia, lì ha accesso a pasticche, sappiamo che assume droghe e alcol; l’ultimo gesto è stato gravissimo e noi temiamo che ci sarà una prossima volta, se nessuno la controlla o le impedisce di accedere ai farmaci potrà finire malissimo”.

La ragazza avrebbe tentato di togliersi la vita la scorsa notte, ingoiando un grande quantitativo di tranquillanti. Oggi è ricoverata a Roma, ma le domande sono molteplici. Dove ha preso quelle pastiche? Perche una ragazza con evidenti disturbi psicologici, non è sorvegliata notte e giorno? Ma soprattutto, perché una ragazza del genere non vengono erogate da un medico, o da altro personale sanitario, le quantità giuste di farmaci durante la giornata?