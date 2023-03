Suicidio ad Aprilia, si punta il fucile addosso e spara: morto nel suo appartamento a 95 anni

Aprilia. Una tragedia in piena regola, un dramma che lascia impietriti, esterrefatti, dal momento che non sembrerebbero, all’apparenza, esserci motivazioni concrete per un gesto tanto estremo. Un anziano di 95 anni si è tolto la vita in un modo atroce: sparandosi con il fucile e mettendo fine alla sua esistenza.

Anziano si uccide con un colpo di fucile ad Aprilia

Non ci sarebbe una spiegazione per quello che è accaduto nella giornata scorsa ad Aprilia. La notizia ha lasciato l’intera comunità sotto shock. Un uomo anziano di 95 anni, mentre si trovava all’interno della sua abitazione, ha deciso per il suo gesto estremo: ha imbracciato il suo fucile e si è sparato un colpo, uccidendosi. Una tragedia indicibile, per la quale, al momento, nessuno saprebbe dare una spiegazione. Del resto, non è mai possibile comprendere a fondo le ragioni che spingono un uomo a suicidarsi, e dall’esterno l’unica cosa che si può fare, per il profondo rispetto che una notizia del genere infonde, è cercare di descrivere oggettivamente i fatti, senza troppe interpretazioni. Dopo il colpo, è stato immediatamente dato l’allarme, e così sono sopraggiunti gli operatori del 118 ed i carabinieri del Reparto Territoriale di via Tiberio, sul posto, per verificare quanto accaduto.

Morto a 95 anni nella sua abitazione

Una volta dentro l’appartamento hanno fatto la scoperta atroce. Per come è stato ritrovato il corpo, per il contesto e la situazione, sembrano non esserci troppi dubbi a riguardo. Quando hanno fatto irruzione nella sua abitazione, per l’uomo, non c’era più nulla da fare. Gli operatori sanitari hanno potuto solamente constatarne il decesso, dopo il colpo mortale esploso dal fucile che imbracciava. Ovviamente, sono stati condotti dei rilievi, ed ulteriori indagini verranno effettuate per poter concretizzare, nel caso, l’ipotesi di suicidio. Un profondo silenzio cala su tutta la vicenda, che rimane indicibile, inesprimibile.