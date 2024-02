Spara col fucile al cagnolino della vicina di casa

Ancora violenze contro gli animali, follia in provincia. Prende il fucile e spara al cagnolino della vicina di casa. Intervengono i Carabinieri.

Dopo quanto accaduto ad Ardea, in provincia di Roma, un altro episodio arriva ora dalla provincia di Latina, sempre nel Lazio. Un uomo, per circostanze da chiarire, ha preso un fucile, lo ha imbracciato e ha sparato contro il cagnolino della vicina di casa ferendolo in modo piuttosto serio. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

Spari contro il cane della vicina a Minturno

L’inquietante fatto di cronaca arriva da Minturno. Qui un uomo sulla settantina ieri pomeriggio ha esploso un colpo di fucile – arma da lui regolarmente detenuta – nei confronti del cagnolino della vicina di casa, colpendolo. Un gesto folle, dettato, probabilmente, da precedenti attriti con la donna anche se sul movente proseguono tuttora le indagini dei Militari dell’Arma.

L’animale ferito è stato quindi trasportato dalla stessa proprietaria presso il locale veterinario dove gli sono state diagnosticate varie lesioni agli arti anteriori e posteriori nonché al torace dovute all’impatto di circa 30 pallini. Ferite gravi che avrebbero potuto provocare chiaramente conseguenze ben più gravi al povero cagnolino.

Denunciato 76enne

L’uomo, un 76enne originario di Minturno, è stato denunciato in stato di libertà. I Carabinieri inoltre, una volta espletate le formalità e gli accertamenti di rito, hanno provveduto a sequestrare penalmente un fucile monocanna calibro 36 marca completo di 9 cartucce a pallini calibro 3,1 di cui 1 esplosa ed al sequestro preventivo di ulteriori nr. 2 fucili da caccia completi di munizionamento. Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, un fatto analogo si era verificato ad Ardea (Roma) come accennato in apertura: in quella circostanza due uomini avevano sparato contro due cani ed erano stati affrontati dai residenti della zona con questi ultimi che erano finiti a loro volta minacciati dalla coppia. Anche in quel caso erano scattate denunce e il sequestro delle armi.