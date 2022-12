Telefoni nascosti nelle suole delle scarpe e cocaina nella plancia dell’auto: ‘beccato’ 35enne (FOTO)

Pensava di farla franca, di passare inosservata ma così non è stato. Durante alcune verifiche, i militari della stazione di Cori hanno controllato un uomo, 35enne egiziano, a bordo della propria auto. A seguito delle indagini, sono state diverse le irregolarità riscontrate a carico del giovane. In primis trovate nell’auto un paio di scarpe nella cui suola c’erano due telefoni con tanto di sim e poi, rinvenuta a bordo della vettura anche della cocaina abilmente nascosta attraverso un ingegnoso meccanismo.

Roma, armato di pistola con maschera e parrucca: così mandava avanti lo spaccio

Scarpe ‘sospette’ e droga nell’auto

I fatti sono avvenuti in provincia di Latina, a Cori. Nella fattispecie, ieri, i militari hanno controllato un giovane del posto a bordo della propria auto. Perquisito, il 35enne è stato trovato in possesso di un paio di scarpe nelle cui suole era ricavato uno scomparto che occultava due telefoni cellulari e le relative sim. Da una più approfondita perquisizione, eseguita con l’ausilio dell’unità cinofila Carabinieri di Roma Ponte Galeria, è emerso inoltre che l’auto era dotata di uno scomparto nascosto, accessibile mediante l’azionamento manuale di una combinazione di leve magnetiche ricavato nella plancia dell’abitacolo, al cui interno è stato ritrovato un involucro contenente 50 grammi di cocaina.

La perquisizione domiciliare

Ma non finisce qui. Alla luce di ciò è stato eseguita dai militari anche una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire e sequestrare 160 grammi di cocaina destinata poi alla vendita, oltre al materiale per il taglio e confezionamento. Sequestrati anche 5mila euro in contanti, verosimilmente provento dell’illecita attività. L’uomo è adesso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.