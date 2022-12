Roma, armato di pistola con maschera e parrucca: così mandava avanti lo spaccio

Roma. Un uomo di 46 anni incastrato dall’unità cinofila durante un servizio di controllo sul territorio: addosso 26 grammi di hashish e 28 grammi di marijuana. Ma non è tutto, perché quello che hanno trovato gli agenti durante la perquisizione personale non è nulla in confronto a ciò che l’uomo teneva nascosto dentro casa. Un vero e proprio kit dello spacciatore, con tanto di armi, munizioni, maschere e parrucche per gestire al meglio la propria attività illecita. E poi, ancora, telefoni cellulari, tanti e diversi, per confondere le sue tracce e non essere mai ”beccato”. Purtroppo però, quel giorno gli agenti avevano deciso di chiedere aiuto a “Kara”, il cane che, con il suo infallibile fiuto, ha individuato l’uomo quale portatore di droga.

Spaccio a Roma con maschere, parrucche e 7 pistole

Il tutto è stato il risultato dei consueti controlli ad Alto Impatto nella Capitale disposti con apposita ordinanza del Questore. Proprio nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Spinaceto, con l’ausilio di un’unità cinofila ed il cane “Kara”, hanno effettuato alcuni posti di controllo nelle zone di competenza dove hanno fermato 8 veicoli ed identificato 11 persone. In particolare, all’altezza di via Cina, angolo con via Fosso del Torrino, è stato fermato un uomo di 46 anni trovato in possesso di 2 involucri contenenti rispettivamente 26 grammi di hashish e 28 grammi di marijuana.

La perquisizione in casa del 46enne

Durante la perquisizione a casa dell’uomo, i poliziotti hanno rinvenuto ben 7 pistole di diversa marca e modello con relativo munizionamento. Tra queste al momento solo una, con matricola abrasa, è risultata essere perfettamente funzionante mentre per le altre è in corso la perizia. Sequestrati inoltre, due taser, 2 scatole con 85 munizioni a salve e diverse maschere in plastica, una parrucca e 7 telefoni cellulari. L’uomo, romano di 46 anni, è stato arrestato poiché gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti nonché di detenzione illegale di arma clandestina con matricola abrasa. L’arresto è stato convalidato.