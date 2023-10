Tradimento “social”, all’incontro reale arriva anche il marito: spasimante pestato

I TikTok della gelosia: intreccio amoroso finito male a Latina. La relazione comincia sui social, al primo incontro scatta il pestaggio.

TikTok, il conto alla rovescia per l’adulterio passa dai social. Il nuovo trend è proprio il social media cinese che, oltre a balletti e tormentoni, propone modi e maniere per conversare indisturbati. Troppo, talvolta. Il tradimento viaggia su nuove rotte, alcune delle quali percorrono anche TikTok: basta andare a Latina per rendersi conto di quanto il confine fra tentazione e infedeltà sia davvero labile. A capirlo, a sue spese, un campano di mezza età che conosce sui social una giovane cinese.

I due cominciano a parlare per diverse settimane. La confidenza diventa intimità e il rapporto prende sempre più piede fin quando non arriva al culmine. C’è un innamoramento reciproco: le tentazioni si sono trasformate in sentimento. Quindi i due decidono di incontrarsi: l’uomo prende il coraggio a due mani e viaggia da Napoli a Latina, soltanto per stare con lei. Sembra essere tutto a posto, se non fosse che la donna ha nascosto al corteggiatore del mistero di essere sposata.

TikTok, tradimento in rete: pestato un uomo a Latina

L’uomo l’ha scoperto nella maniera peggiore: una volta arrivati sul luogo dell’appuntamento, lo spasimante viene picchiato selvaggiamente dopo che il marito – avendo capito la dinamica della relazione – ha seguito la moglie. Oltre il danno la beffa: la macchina del “traditore” è stata distrutta nella parte anteriore.

Quasi speronata. Il tradimento resta “social”, ma le reazioni sono vere: un amore mai concretizzato, con le conseguenze peggiori. L’arrivo delle autorità ha evitato il peggio. Al vaglio i tabulati della coppia, ma l’indagine è tutt’altro che finita. L’uomo rischia una condanna per percosse: oltre alle chat c’è di più, a volte troppo.