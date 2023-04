Travolse e uccise il piccolo Romeo Golia: condannato a 4 anni

Condannato a quattro anni con rito abbreviato ed interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, nonché revoca della patente. Questa la sentenza emessa ieri dal tribunale di Latina nei confronti del 18enne che il 5 agosto scorso investì e uccise Romeo Golia, undicenne originario di Napoli ma che nel momento dei fatti si trovava in vacanza a Terracina con la famiglia. Una giovane vita spezzata, fatta di sogni, speranze e alla quale la sentenza di ieri restituisce un po’ di giustizia.

Romeo Golia falciato mentre attraversa la strada, la condanna

Doveva essere un momento spensierato, invece si è tramutato in una tragedia. Romeo Golia aveva origini napoletane e lo scorso agosto era in vacanza a Terracina con la famiglia. Nessuno poteva immaginare che quel soggiorno gli sarebbe costato la vita. Il piccolo venne falciato dall’auto del ragazzo, originario di Fondi, mentre stava attraversando la strada del Lungomare Matteotti sulle strisce pedonali. Condannato a quattro anni, in aula non è stato tuttavia dimostrato se il giovane fosse o meno sotto effetto di droghe al momento dell’investimento.

I fatti

La tragedia si consumò il 5 agosto scorso a Terracina, in provincia di Latina. Il piccolo Romeo Golia stava attraversando la strada insieme alla zia quando venne improvvisamente travolto da un’auto. Trasportato al Bambino Gesù di Roma, vani purtroppo i soccorsi. L’11enne è morto la sera stessa in ospedale. A seguito dei fatti la Procura di Latina ha fatto partire le indagini e il ragazzo alla guida delle vettura è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale aggravato. Grande cordoglio e vicinanza alla famiglia sono arrivati nel corso di quel delicato e doloroso frangente. Ora, anche se nulla potrà restituire il piccolo alla familiari, la condanna ha restituito loro un po’ di giustizia.