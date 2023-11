“Voglio giustizia per mia moglie”, e minaccia di darsi fuoco: paura al Tribunale di Latina

Latina, attimi di paura al Tribunale dove un uomo, cosparso di liquido infiammabile, ha minacciato di darsi fuoco. Ecco cosa è successo.

Giustizia per la moglie scomparsa in un incidente stradale. Ci sarebbe questo dietro al gesto disperato compiuto da un uomo oggi pomeriggio, mercoledì 29 novembre 2023, presso il Tribunale di Latina. Non appena all’interno, secondo le prime informazioni disponibili, questa persona si sarebbe cosparsa di liquido infiammabile prima di essere fermato dagli addetti alla sicurezza e dalla Polizia di Stato. Liquido che sarebbe stato versato anche a terra.

Cronaca Latina: uomo minaccia di darsi fuoco al palazzo di Giustizia

A ricostruire l’accaduto è Latina Oggi. L’uomo, secondo quanto ricostruito, si trovava dentro al Tribunale quando improvvisamente si è gettato addosso il liquido infiammabile facendo scattare l’allarme: provvidenziale è stato l’intervento delle forze dell’ordine che lo hanno bloccato prima che riuscisse a portare a termine il suo intento. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

Il movente

A quanto pare l’uomo avrebbe perso la moglie anni fa in un incidente stradale e voleva parlare con qualcuno. Una richiesta di giustizia insomma, manifestata con un estremo gesto che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Sul caso proseguono tuttora gli accertamenti da parte della Polizia.

