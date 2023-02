Nettuno, 17enne fermato…alla guida: a casa aveva 8kg di droga e un fucile

Nettuno. Pensava di farla franca invece è stato arrestato. Durante un servizio di controllo, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio, hanno fermato un’auto a bordo della quale hanno rinvenuto diversi grammi di hashish. Alla guida un ragazzo di appena 17 anni, senza patente, che adesso dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente e detenzione abusiva di armi.

I controlli dei carabinieri e la droga in auto

Non solo era senza patente ma all’interno dell’auto è stata rinvenuta anche della droga. L’arresto del 17enne da parte dei militari è avvenuto a seguito di un servizio di controllo sul territorio. In particolare, siamo in via Taglio delle Cinque Miglia e il conducente è stato trovato in possesso di circa 94 g di hashish. Ma non solo. I carabinieri hanno infatti voluto andare in fondo alla vicenda perquisendo il domicilio del 17enne.

La perquisizione e il fucile

La successiva perquisizione effettuata dai Carabinieri presso il domicilio dell’indagato, ha portato al sequestro di ulteriori 8 kg di marijuana, divisi in grandi buste da circa un chilo e un fucile del tipo doppietta a canne mozze, illegalmente detenuto. Trovato anche il relativo munizionamento, composto da 30 cartucce calibro 12. Il 17enne è stato infine condotto presso il centro di prima accoglienza per minori di Roma.