Velletri, nascondeva 7 chili di droga nell’armadio: 19enne in manette (FOTO)

Nell’armadio nascondeva una valigia con dentro diversi chili di hashish suddiviso in panetti. Sono stati i i Carabinieri della Compagnia di Velletri, nel pomeriggio di ieri, ad arrestare una 19enne di origini romene residente nel centro storico della città accusandola, dopo il rinvenimento del considerevole quantitativo di droga, di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La perquisizione in casa e la scoperta della droga

Stavano svolgendo uno dei consueti controlli antidroga sul territorio di competenza quando hanno deciso di perquisire l’abitazione della 19enne. La ricerca non è durata a lungo, si è fermata nella camera da letto della giovane, quando dentro l’armadio i militari hanno trovato non solo i capi di abbigliamento della ragazza, ma anche una valigia nella quale erano stati nascosti ben 7 chilogrammi di hashish. L’ingente quantitativo di droga, confezionato in panetti e suddiviso in vari pacchi, è stato sequestrato mentre la giovane è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo.

La ragazza dovrà comparire davanti al giudice al quale potrà decidere di spiegare come mai conservasse quell’ingente quantitativo di stupefacente nell’armadio della sua camera da letto. Sulla base delle dichiarazioni che la 19enne fornirà al magistrato e del resoconto delle forze dell’ordine, il magistrato si pronuncerà sul caso della giovanissima pusher finita in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Controlli assidui sul territorio a scopo preventivo e repressivo

Le forze dell’ordine monitorano costantemente il territorio, tenendo particolarmente attenzione anche a volti già noti soprattutto nell’ambito della droga, con la finalità ultima di debellare questa diffusione del fenomeno dello spaccio e, quindi, dell’uso delle sostanze stupefacenti. La tutela, soprattutto dei cittadini più giovani, rappresenta una priorità, insieme ovviamente alla repressione di comportamenti che vanno contro la legge. Con tali scopi si ripeteranno costantemente i servizi di prevenzione.