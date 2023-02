Roma, nascondeva in casa banconote false e droga: in manette un 28enne

Utilizzava una app di messaggistica istantanea per vendere la droga. Richieste e vendita avvenivano grazie all’uso dello smartphone. Pensava che la compravendita così come l’aveva strutturata fosse infallibile, che mai sarebbe stato beccato dalle forze dell’ordine. Ma aveva fatto male i conti e, infatti, gli agenti di Polizia del Distretto Primavalle hanno ricostruito l’attività di spaccio del 28enne e lo hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e anche per detenzione di banconote contraffatte. Il giovane è stato individuato dagli investigatori, durante un’attività mirata alla prevenzione dei reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il rinvenimento di droga e banconote false

Nell’ambito delle indagini svolte dal 28enne i poliziotti hanno riscontrato una compravendita di sostanze stupefacenti attraverso richieste effettuate per mezzo dello smartphone, tramite un’app di messaggistica istantanea, con la quale l’arrestato riforniva i clienti. Il ragazzo è stato prima fermato in strada e sottoposto a controlli nel corso dei quali gli investigatori hanno trovato di 5 grammi di hashish, ma da un approfondimento di indagine è stato scoperto che il 28enne aveva nascosto più di 12 chilogrammi della stessa sostanza all’interno di un appartamento in zona Tuscolano.

La perquisizione domiciliare

Nell’ambito della perquisizione domiciliare gli agenti hanno anche trovato tutto l’occorrente per confezionare le dosi da mettere in vendita e anche delle banconote contraffatte per un valore complessivo di 2500 euro. L’uomo, dopo essere stato arrestato, è dovuto comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida e dopo la convalida per il 28enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Questa è una delle due operazioni messe a segno dagli uomini della Polizia di Stato del XV Distretto Primavalle che hanno anche arrestato un 25enne, che ha fornito documenti non suoi, fermato in un’area di servizio della Roma Fiumicino con un chilogrammo e mezzo di hashish nascosto nel doppio fondo dell’auto.