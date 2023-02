Gaeta, trasformano il parcheggio in un punto vendita di cocaina: arrestati due giovani

A Gaeta, due ventenni spacciavano cocaina in un parcheggio: immediato l’intervento dei poliziotti. Il tutto ha avuto luogo ieri sera durante una delle tante attività di controllo attuate dagli agenti del Commissariato di Gaeta. I protagonisti della vicenda sono due ragazzi albanesi di 20 e 22 anni.

Punto spaccio

Ieri 3 febbraio, gli operatori del Commissariato di Gaeta hanno notato un qualcosa di strano. All’interno di un parcheggio c’era qualcosa che ha, di conseguenza, attirato la loro attenzione: una macchina ferma. Ad insospettire i poliziotti non era l’aver visto una macchina parcheggiata in un parcheggio ma l’aver notato la posizione in cui era stata messa in sosta l’autovettura.

Essa si trovava in una zona marginale del parcheggio e al suo interno vi erano tre giovani i cui atteggiamenti hanno aumentato i dubbi. Infatti, i ragazzi erano inquieti ed evasivi come chi, appunto, teme di esser beccato poiché cosciente di star facendo qualcosa che non deve. Successivamente i tre sono stati avvicinati dagli agenti che hanno iniziato i loro controlli. Si trattava di due albanesi di 20 e 22 anni di una ragazza ventenne.

L’intervento di Polizia e Guardia di Finanza

Nel veicolo hanno rinvenuto somme di denaro, una scatola in metallo con 16 involucri in cellophane termosaldato contenenti sostanza stupefacente come cocaina e dei cellulari nascosti nei vestiti.

In seguito, i poliziotti hanno condotto una perquisizione domiciliare insieme all’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza di Formia che li ha condotti al ritrovamento di altre sostanze stupefacenti, altro denaro per un totale di circa 50 grammi di cocaina e oltre 5 mila euro in banconote. Ora i due spacciatori sono stati arrestati e condotti in carcere per detenzioni ai fini dispaccio di sostanze stupefacenti mentre, la ragazza, è stata segnalata alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.