Roma: “Non voglio più spacciare per voi”, pusher massacrato di botte e rapinato

Si sarebbe rifiutato di continuare a spacciare per loro e per questo sarebbe stato punito. Pugni e calci, prima di sfilargli e portagli via orologio e smartphone. Ma la vittima, nonostante lo choc per quanto accaduto, ha deciso di denunciare il tutto ai Carabinieri. Che adesso sono riusciti a rintracciare i responsabili.

Romeno rapinato e picchiato a Roma perché si rifiuta di spacciare droga

Non sappiamo il motivo per cui la vittima, un 27 di origini romene, avesse deciso di smetterla con lo spaccio. Ma i suoi “datori di lavoro” non l’avevano presa bene. Per questo avevano deciso di punirlo in modo esemplare e in più di un’occasione, con gli episodi avvenuti tra il 22 e 29 dicembre 2022, stando al racconto fornito dalla vittima. Adesso però gli autori sono stati individuati dai Carabinieri che, in merito agli accertamenti per un’aggressione avvenuta a Tor Bella Monaca il 6 gennaio scorso, sono risaliti alla loro identità.

Roma, cimitero di scooter SH rubati, cannibalizzati e bruciati scoperto a Tor Bella Monaca: 19 motoveicoli abbandonati (FOTO)

Tenta di investire i Carabinieri con l’auto dopo la lite in strada a Tor Bella Monaca

Gli autori dell’aggressione e della rapina sarebbero infatti le stesse persone protagoniste, tra le altre, della lite – poi degenerata – avvenuta in Via Santa Rita da Cascia ad inizio anno. I Carabinieri, in quel caso, transitando in zona, avevano notato la lite animata tra un uomo e una donna. I due però, alla vista delle forze dell’ordine, fermatisi per farli calmare, li avevano aggrediti unitamente ad altre persone che si erano immediatamente avvicinate. In particolare, una delle persone è oggi indiziata di aver provato, dopo l’aggressione e nel tentativo di fuggire, con una manovra dell’auto, a investire uno dei Carabinieri intervenuti che riuscì soltanto per miracolo ad evitare l’impatto saltando lateralmente. Ebbene, alcuni dei soggetti coinvolti – nello specifico un 33enne e un 34enne – risultano essere gli stessi individui responsabili delle aggressioni e della rapina ai danni del pusher.

Roma, occupano case popolari a Tor Bella Monaca: arrestate 3 persone