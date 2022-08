Nettuno, batteri nell’acqua di mare: divieto di balneazione, ecco dove

Niente bagni a mare a Nettuno, almeno non nel tratto che, da ieri, è oggetto dell’ordinanza di divieto di balneazione. Il provvedimento è scattato a seguito delle numerose segnalazioni di escrementi in acqua, fatte dai villeggianti.

Gli sversamenti di liquami in spiaggia

I bagnanti avevano segnalato i liquami nel tratto della spiaggia dei Marinaretti, uno dei punti più belli della costa di Nettuno. Alle segnalazioni, inoltrate alla Capitaneria di Porto e alla Asl, hanno fatto seguito una serie di controlli, che hanno rilevato un’alta concentrazione di batteri. Immediatamente il Commissario Straordinario Bruno Strati ha deciso di emettere un’ordinanza che vieta la balneazione in un tratto di spiaggia di circa 300 metri, sul litorale di Ponente.

L’ordinanza

“Gli accertamenti analitici relativi al campionamento effettuati in data 16 agosto 2022, nel Comune di Nettuno, nel punto di prelievo di seguito riportato, hanno evidenziato valori superiori a quelli limite per singolo campione per l’Escherichia coli e gli Enterococchi”, si legge nell’ordinanza. In particolare, il valore rilevato dell’escherichia coli raggiunge 560 MPN ogni 100 millilitri, mentre il massimo consentito è di 500. Il batterio dell’enterocco, invece, riporta un valore di 222 MPN, quando deve essere contenuto entro un limite di 200.

Nei prossimi giorni verrà fatto un nuovo campionamento, per verificare se le acque avranno ancora valori al di sopra dei limiti o se l’inquinamento sarà rientrato. Fino a quel momento, niente bagni nel tratto delimitato dall’ordinanza, che dovrà essere controllato dalla polizia locale.