Nettuno, abusi edilizi nel borgo: il 12 settembre le demolizioni

Il 12 settembre è la data fissata per la demolizione degli abusi edilizi su suolo pubblico nel borgo di Nettuno.

Si tratta di violazioni alla normativa edilizia che sono stati riscontrati all’inizio dell’anno e durante l’estate.

Il provvedimento di demolizione a firma del Commissario

Il provvedimento di demolizione porta la firma del Commissario straordinario e dà seguito alle ingiunzioni alla demolizione inviate dagli uffici comunali e rimaste inevase.

Si tratta di interventi che interesseranno: Piazza Colonna e Via Giacomo Matteotti.

Le disposizioni rivolte alle attività commerciali per il 12 settembre

Nel giorno fissato per la demolizione degli abusi, il 12 settembre, viene disposto che “tutte le attività commerciali site in Piazza Colonna, Via Marcantonio Colonna e Via del Quartiere, titolari di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico dalle 7 e fino al termine delle operazioni, lo sgombero dal suolo pubblico di tavoli, sedie, ombrelloni e quant’altro possa arrecare intralcio alle operazioni di demolizione in corso”.

Viene anche chiesto alla Polizia Locale, in occasione dell’intervento di demolizione, di vietare l’utilizzo della pista ciclabile e del parcheggio sul tratto iniziale di Via Giacomo Matteotti.