Roma, costruiscono un tetto abusivo sul loro villino: denunciata coppia di 30enni

Lavori abusivi in un villino in zona Falcognana. Una coppia di 30enni stava svolgendo abusivamente un intervento di rifacimento del tetto, senza tenere in considerazione il rischio per la struttura.

Coppia denunciata

I due 30enni sono stati sorpresi dagli agenti del IX Gruppo Eur dalla Polizia locale di Roma Capitale e denunciati per abusi edilizi.

La Polizia locale ha riscontrato la violazione in materia edilizia nel corso di controlli in materia edilizia e socio-ambientale. I vigili di Roma Capitale sono molto attenti alle violazioni in materia edilizia e svolgono accertamenti costanti sul territorio.

Leggi anche: Anzio, blitz a Corso Italia: ‘scoperti’ abusi edilizi, 6 denunce

Il sequestro del tetto abusivo

Dopo aver riscontrato l’abuso gli agenti hanno denunciato la coppia per gravi illeciti edili e hanno proceduto al sequestro del tetto.