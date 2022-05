Roma, lavori abusivi e accumulo illecito di rifiuti: sequestrata area di 10mila mq

località di Monti dell’Ortaccio. Un provvedimento duro, che è scattato a seguito delle gravi violazioni in materia edilizia e ambientale accertate nel corso delle verifiche. Roma. Nella mattinata di ieri, gli agenti della Polizia Locale hanno eseguito il sequestro penale di un’ area estesa per circa 10mila mq, nella. Un provvedimento duro, che è scattato a seguito delle gravi violazioni in materia edilizia e ambientale accertate nel corso delle verifiche.

I controlli della Polizia Locale a Roma

Il terreno era scosceso, la conformazione morfologica dell’area rendeva tutta la zona poco visibile poiché circondata da colline e declivi, tuttavia, il controllo ha rivelato l’arcano.

In quell’area, era in corso la realizzazione di una piattaforma in calcestruzzo con rete elettro-saldata per circa 5000 mq, presumibilmente destinata all’installazione di un impianto per la lavorazione del materiale proveniente dalle cave che si trovano in prossimità della zona. Il problema, però, è che il tutto era in corso di esecuzione senza nessuna tipologia di autorizzazione.

Discarica di rifiuti e pneumatici

I caschi bianchi intervenuti sul posto, hanno sequestrato anche i mezzi di lavoro e un numero considerevole di pneumatici, trovati nello stesso sito.