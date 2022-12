Nettuno, dopo due anni di stop ritorna il tradizionale bagno di Capodanno

Immaginate la scena: ilpungente dell’inverno e il mare, altrettanto freddo, ad attendervi per un. Sarete così intrepidi da provarci? Se non lo farete voi, non vi preoccupate, lo faranno altri, e potrete comunque godervi lo spettacolo dal vivo di una tradizione che dura da molto tempo nel Comune di Nettuno . Stiamo parlando del tradizionale bagno di Capodanno a Nettuno che, come anticipato, per ben due anni Un evento imperdibile, per tutti gli appassionati, ma anche per coloro che non hanno mai assistito all’evento. Si tratta, nello specifico, dellache si svolgerà il 1 gennaio 2023 presso lo stabilimento. Alle 10 aprirà la fase di iscrizione, mentre il tuffo di Capodanno è in programma alle 12.