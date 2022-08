Nettuno, non si ferma all’alt e scatta l’inseguimento: era senza patente e assicurazione

Notte di Ferragosto movimentata per i Carabinieri della Compagnia di Anzio-Nettuno, che hanno effettuato serrati controlli sul territorio.

I militari hanno intimato l’alt a un’auto con a bordo L.F., 21enne di origine rumena, residente a Nettuno. Il giovane si trovava su via Nettunense. Invece di fermarsi, per evitare il controllo ha accelerato. I militari lo hanno inseguito e la “caccia” si è conclusa circa un chilometro più avanti. Anche il 21enne era senza patente (mai conseguita), mentre l’auto era senza assicurazione e revisione. Il giovane è stato denunciato anche per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Gli altri controlli

Nel corso del servizio, i Carabinieri della Compagnia di Anzio, capeggiati dal Capitano Giulio Pisani, hanno controllato 163 persone e 89 veicoli, ritirato 7 patenti di guida ed elevato 32 contravvenzioni per varie infrazioni al codice della strada, effettuando posti di controllo e un imponente posto di blocco sulle principali arterie viarie di collegamento con le due realtà turistiche.

Per rendere più sicuro il territorio di Anzio e Nettuno, questi servizi di controllo rinforzato proseguiranno con elevata frequenza per tutta la stagione estiva.