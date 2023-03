Rincari, salgono i prezzi di lettini e ombrelloni sul litorale romano: “Aumenti fino al 20%” 

L’estate si avvicina e quello che potremo definire caro vacanze, non tarda – ahimè – a fare capolino. Oltre ai rincari su luce, gas e benzina anche il soggiorno in spiaggia potrebbe andare incontro a dei rialzi. A risentire dell’aumento dei prezzi lettini ed ombrelloni che in alcune località potrebbero conoscere un incremento anche del 20%.

Quanto ci costerà andare in vacanza? I rincari su ombrelloni e lettini

Incrementi che come dicevamo andranno a toccare il costo di ombrelloni e lettini. Sul litorale romano, ad esempio, ombrellone e lettino ad Anzio e Nettuno potrebbero conoscere un incremento del loro prezzo di circa un quinto. Le motivazioni sono da ricercarsi nell’aumento dei costi ed in particolare un aumento del 25% dei canoni per le concessioni demaniali, oltre a Imu, Iva, inflazione e caro energia. Un mix esplosivo i cui effetti si ripercuotono nella tasche dei consumatori finali. A finire nel calderone poi anche l‘erosione delle spiagge che, rispetto al passato, permette di piazzare in spiaggia meno lettini e anche meno ombrelloni. Al netto delle cause dei rincari, quanto andrà a costare una giornata al mare? Stando alle stime effettuate, per una giornata di mare ad Ostia, l’aumento è tra il 5 e il 7%, nella località di Santa Severa si potranno toccare punte anche del 10%. Ancora, se a Fregene i prezzi dovrebbero restare stabili, stesso discorso sembrerebbe non valere a Sabaudia, ed ancora rincari potrebbero investire le località di Terracina, così come le isole Pontine. Nessun luogo di vacanza, pare dunque, essere escluso dai rincari.

Le parole del presidente Assobalneari

Difficile far quadrare i conti degli stabilimenti, come sottolineato anche dal Presidente di Assobalneari Fabrizio Licordari: ‘Noi raccomandiamo ai nostri associati di contenere gli aumenti e di equiparare il più possibile i prezzi alle stagioni presenti’, spiega Licordari che poi aggiunge: ‘Far quadrare il bilancio di uno stabilimento è ormai un’impresa. Sembra che le tariffe siano alte perché vogliamo guadagnare di più ma non è così’.