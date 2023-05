Uccide a coltellate l’ex compagna in Spagna: arrestato 45enne di Nettuno

È finito in manette con l’accusa di aver ucciso la sua ex compagna. Si tratta di un uomo di 45 anni di Nettuno che avrebbe ammazzato a coltellate la sua ex, una 28enne, mentre si trovava in cucina, nella serata di ieri. Un omicidio che si è verificato a Terremolinos, a Malaga, in Spagna.

La caccia all’uomo per rintracciare il killer

Dopo aver dato l’allarme è scattata una vera e propria caccia all’uomo. Tanti gli agenti di polizia che si sono adoperati per rintracciare l’assassino. E le ricerche sono andate a buon fine: il 45enne, alla fine, è stato scovato e arrestato con l’accusa di omicidio volontario. Si tratta di un fatto di cronaca che ha sconvolto due comunità non solo quella spagnola, alla quale la 28enne apparteneva, ma anche il piccolo Comune di Nettuno sul litorale romano, da dove l’assassino proveniva.

Lutto cittadino a Malaga e bandiere a mezz’asta a Terremolinos

Di fronte a un fatto di sangue così efferato che ha colpito una giovane donna e mamma, un episodio di violenza di genere cruento, il Comune di Malaga ha dichiarato un giorno di lutto cittadino, mentre Terremolinos ha disposto le bandiere a mezz’asta negli edifici municipali.

la 28enne era mamma di tre figli, l’ultimo lo aveva concepito con il 45enne

La 28enne era mamma di tre figli, l’ultimo, il più piccolo era nato dall’unione della giovane donna con il 45enne di Nettuno. E quest’ultimo, come riporta il Clandestino, era già noto alle forze dell’ordine, sembra infatti si fosse reso già autore, in passato, di episodi di violenza nei confronti di donne con le quali era legato da una relazione sentimentale, seppure era avvenuto prima che iniziasse la storia con la vittima del brutale omicidio. Ma anche la 28enne era già registrata tra le donne vittime di aggressioni. Seppure si era trattato di violenze che aveva subito in precedenti rapporti sentimentali.