Omicidio a Finocchio, ennesima lite per soldi finisce a coltellate

Una questione di soldi dietro l’omicidio che si è consumato nella serata di mercoledì 26 aprile in via Alia, zona Finocchio, nel VI Municipio. I due uomini, entrambi di nazionalità afgana, avevano già litigato in passato, e sembra che alla base dei diverbi ci fossero sempre questioni di denaro. In particolare, nell’ultima lite, oggetto del contendere sarebbe stato il pagamento dell’affitto dell’appartamento che condividevano.

Tra i due erano stati diverse le liti per questioni di soldi

Una serie di scontri verbali che si erano susseguiti nel tempo, ma che mai erano sfociati in episodi di violenza, almeno fino a mercoledì sera, quando si è consumata la tragedia. Un confronto animato, dai toni crescenti, fino a quando uno dei due ha impugnato un coltello da cucina e ha iniziato a colpire l’altro, fino a ferirlo a morte all’addome.

Indagini lampo e l’arresto dell’assassino

Khan Gulab, un 40enne afgano titolare di un autolavaggio, si è accasciato a terra dopo essere stato raggiunto da una serie di coltellate, mentre una terza persona, presente nell’appartamento al momento dei fatti, ha dato l’allarme. La Polizia e il 118 sono accorsi. Ma i soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso del 40enne. Mentre gli agenti di Polizia del VI distretto Casilino, hanno arrestato il 38enne che aveva colpito a morte il connazionale uccidendolo. Ora l’uomo è stato ristretto nel carcere di Regina Coeli a disposizione dell’autorità giudiziaria che nelle prossime ore celebrerà l’udienza di convalida.

Disposta l’autopsia sul corpo della vittima

Le indagini delle Forze dell’ordine, grazie anche alla presenza di un testimone, oltre che agli accertamenti svolti nell’appartamento dagli uomini della Scientifica, hanno presto chiuso il cerchio sul 38enne finito in carcere con l’accusa di omicidio volontario. Per dare l’ultimo saluto a Khan Gulab, amici e familiari dovranno aspettare l’esito dell’autopsia disposta dal Sostituto procuratore della Repubblica. Un esame peritale che sarà utile a stabilire quale sia stato il colpo mortale.