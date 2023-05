Uccide la ex 28enne in Spagna, 45enne di Nettuno sospetto serial killer

Ha ucciso la sua ex compagna nella sera del 17 maggio scorso, ma gli inquirenti sospettano si tratti di un serial killer. Marco Gaio R. prima ha assassinato la sua ex con 14 coltellate nella sua abitazione di Torremolinos in Spagna, poi per prendere tempo e fuggire, ha detto ai vicini di casa che non era successo nulla e ha cercato di far perdere le proprie tracce. Ma il tentativo di fuga è stato vano, il 45enne falegname originario di Nettuno, è stato arrestato, dopo che proprio i vicini di casa hanno trovato il corpo senza vita della donna e dato l’allarme alle forze dell’ordine.

Gli investigatori pensano che il 45enne possa aver già ucciso

Ma le indagini degli investigatori, come riporta La Repubblica, hanno portato alla luce una truce realtà: l’uomo potrebbe aver già ucciso. Il 45enne era partito da Nettuno insieme alla compagna dell’epoca, ben nove anni fa. Ma di lei si sono perse le tracce. Inutili i tentativi della mamma della donna di cercare di mettersi in contatto con lei. Un caso, quest’ultimo, ancora aperto, al quale ora si somma l’omicidio di ieri, della 28enne, Paula, mamma di tre figli, l’ultimo dei quali avuto con il suo assassino.

La 28enne da tempo era vittima di violenze

Sembrerebbe che la 28enne da tempo fosse vittima di violenze, ma aveva paura di perdere i suoi figli e allora ha deciso di non denunciare i maltrattamenti che era costretta a subire. Ma Paula era già stata vittima di abusi da parte di un altro ex ed era stata registrata come vittima di violenza. Ma la giovane mamma era passata da un aguzzino a un altro. L’ultimo è il 45enne che la picchiava e la mortificava, finché una settimana fa aveva deciso di lasciarlo, per tornare a vivere, per non avere più paura. Ma tutto è stato inutile. L’uomo mercoledì sera l’ha raggiunta a casa e accoltellata ripetutamente, per lasciarle poi il coltello conficcato e scappare.

Scomparsa un’altra donna e gli investigatori non escludono sia stata uccisa dall’uomo

Arrestato con l’accusa di omicidio, gli investigatori sospettano ora che sia stato autore di un altro assassinio. Pensano che possa aver ucciso e fatto scomparire una 22enne di Nettuno, anche lei, che era partita con il falegname per andare in Spagna, dove lavorava come barista. Negli anni, nove anni da quel maledetto 2014 quando la 22enne di Nettuno è scomparsa, la mamma della ragazza la cerca, ma inutilmente. Le indagini per scoprire cosa sia successo alla donna, se sia stata vittima della ‘furia’ del 45enne, proseguono.