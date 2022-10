Vasto incendio nella notte a Nettuno: avvertita ‘esplosione’, fiamme altissime (FOTO)

Incendio nella notte a Nettuno. A fuoco un capannone industriale nella zona di Piscina e precisamente in via Piscina tre cancelli 52. Stando alle prime informazioni disponibili le fiamme sarebbero divampate all’interno delle Officine Amati ma si attendono ulteriori informazioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco provenienti da vari distaccamenti. Stando a quanto ricostruito le fiamme, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbero divampate intorno alle 3.00 di stanotte. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Anzio e Nettuno.

Almeno 20 mezzi andati distrutti nell’incendio a Nettuno

Al momento sono in corso gli accertamenti sulle origini del rogo da parte del nucleo investigativo dei Vigili del Fuoco. Ingente al momento il bilancio dei danni: si parla di almeno circa 20 mezzi andati a fuoco. Le fiamme hanno divorato diversi autobus, dei autocompattatori per la raccolta dei rifiuti, un autocarro e una cisterna di GPL. Inoltre, stando ad alcune testimonianze pubblicate dai residenti sui social si sarebbe avvertita una forte esplosione seguita poi da fiamme altissime, visibili anche a diversi km di distanza.

I soccorsi

Oltre alla Polizia di Stato e al 118, sul posto per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme sono giunte due squadre dei Vigili del Fuoco, due autobotti, il carro schiuma, il carro autoprotettori e il capo turno provinciale.

Leggi anche: ‘Ndrangheta Anzio e Nettuno, chiuse le indagini: rischio processo per 66 persone

Cosa sono le Officine Amati

Il Gruppo AMATI, si legge sul sito web aziendale, collabora a livello nazionale con aziende pubbliche e private fornendo servizi di manutenzione in full service su autobus e veicoli industriali, oltre che assistenza a veicoli di tipo tradizionale.

Foto Facebook – Sei de Nettuno se…

Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina