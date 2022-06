A Ostia i Campionati italiani di Beach Tennis Giovanili e Over: in palio 29 titoli per 400 atleti

Presentati oggi, in un affollata conferenza stampa svoltasi nel X Municipio ad Ostia, i campionati italiani di beach tennis Giovanili e Over Outdoor che animeranno il Lungomare Lutazio Catulo a Ostia.

Due le location che verranno allestite per l’occasione presso la Pinetina Sport Village e L’Hibiscus Beach, che ospiteranno i Campionati Italiani di beach tennis Giovanili e Over Outdoor. Una spettacolare e coinvolgente manifestazione che coinvolgerà oltre 400 atleti, provenienti da tutta Italia. Si tratta dei migliori prospetti delle varie categorie, in rappresentanza dei migliori tennis club italiani. Saranno messi in palio 29 titoli nazionali, 20 giovanili, under 12-14-16-18, e 9 Over, 40-45-50-55-60, con gare di doppio maschile, doppio femminile, doppio misto, singolare maschile e femminile.

Grande evento sportivo a Ostia

Sarà dunque una grande occasione per riportare nel litorale romano un grande evento sportivo dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia.

La manifestazione, indetta dalla Federazione Italiana Tennis, è organizzata dalla ASD Amici dello Sport del presidente Francesco Cascarini. Già negli anni scorsi ha già avuto modo di dimostrare la propria notevole capacità di realizzare eventi di grande spessore internazionale. Tra questi, l’ITF Beach Tennis World Championship del 2019. La Asd Amici dello Sport, che negli anni scorsi ha operato soprattutto sul territorio e sulle spiagge di Terracina, ha deciso di portare i Campionati Italiani ad Ostia, sul mare di Roma.

L’evento, a testimonianza della rilevanza nazionale che rappresenta, è patrocinato da Roma Capitale, dal Municipio X di Roma, della Regione Lazio, dal Coni e dalla fondazione Telethon. Prestigioso anche il montepremi che mette in palio: 3000 €.

I protagonisti

Fra i protagonisti più attesi delle gare praticamente tutti i migliori giovani del panorama nazionale. In campo femminile sono attese le pluri titolate Elena Francesconi e Irene Mariotti, candidate alla vittoria finale Under 18. Nella stessa categoria sarà certamente in lotta per una medaglia la campionessa siciliana Giulia La Lisa, mentre nella categoria Under 16 potrebbe brillare la coppia Corsini/Ciacci.

La pattuglia più numerosa sarà quella del Veneto, che porterà a Ostia un gruppo qualificato di atleti: Vittoria Pastorello, Giorgia Padoan, Filippo Sanniti, Tommaso Perini, Mattia Perini, Lorenzo Penzo e Lorenzo Begheldo.

Non mancheranno ovviamente gli atleti di casa: Tristano Frattolillo, Lorenzo Pasqualato, Ennio Paoletti e Cristian Pischedda. Dalla Sardegna arriveranno Sara Manenti, Martina Picci, Riccardo Frau, Chicco Montigi e Manuele Fois.

L’Emilia Romagna sarà rappresentata da Luca Andreolini, Peter Campedelli, Andrea Minghini.m e Signorelli, Ilaria Grandi. Dalla Toscana in tabellone Giabbani/lazzarini nell’Under 12, Manfredini/Baccili negli Under 16 e Gasparri nell’Under 18.

Matteo Lemmetti e Matteo Nistri rappresenteranno la Liguria nell’Under 18. Nell’Under 14 sfida annunciata fra Agirelli/Ponti e Cavalieri/De Siena. Negli under 12 protagonisti annunciati Lunardon, Scibetta, Boldrini, Rossi, Gessi.

Gli Over

Si preannunciano altamente spettacolari le gare degli Over, con la presenza di alcuni dei più forti specialisti di categoria.

Nel Doppio maschile i più titolati in assoluto a livello nazionale parteciperanno sia over 40 che over 45. Saranno presenti il Jag della Romagna, Marco Montanari, che giocherà in coppia con il beniamino di casa, lo “Zio Chiodo” Alessio Chiodioni.

Sempre nel Doppio Maschile Over 40 saranno certamente protagonisti i romagnoli Gianluca Gigli e l’ex campione del mondo 2006 Nicola Gambi. Tra gli Over45 favoriti il ligure Andrea Nistri con lo spiderman dei Navigli Alfonso De Ritis.

Marco Montanari sarà in campo anche fra gli Over 50, in questa categoria in coppia con il Toscano Luca Giabbani. A contendergli il titolo Alfonso De Ritis/Vittorio Cenacchi, i toscani Stefano Tuccinardi/Marco Rossi Repanai, i siciliani Angelo Mongelli/Ivan La Lisa.

Nell’Over 55 atteso ancora Stefano Tuccinardi in coppia con il ligure Andrea Nistri. A sfidarli i romani Giovanni Pezzano/Alessandro Arconi e il sardo Beppe Martinez

Negli Over 60 Adriano Boscolo è in coppia con il romano Marco Acquistucci. La coppia emiliana toscana Eugenio Cova/Giuseppe Di Liddo è tra le coppie più accreditate.

Tra le donne nell’Over 45 arrivano dall’Emilia Romagna le titolate Sarka Zannoni/Rosalba Luongo, favorite d’obbligo ma a Ostia troveranno la fiera opposizione della romana Roberta Guerrini in coppia con la veneta Vanna Pregnolato.

Nell’Over 40 Rosalba Luongo giocherà con l’emiliana Patrizia Rinaldi tesserata Fit in Veneto. Sfideranno le agguerritissime napoletane Arianna Cirillo/Milena Grasso, la romana Roberta Guerrini in coppia con Vanna Pregnolato e le romagnole Lucia Bazzocchi/ Giorgia Gliardi.

Tornei promozionali aperti a tutti i tesserati FIT

Per dare anche a chi non rientra nel range d’età dei campionati giovanili l’opportunità di giocare e per prepararsi al meglio per le competizioni estive che verranno, da lunedì 27 giugno a partire dalle 19.00, saranno organizzati tornei serali targati FIT e TPRA, sugli stessi campi che vedranno protagonisti gli atleti che giocheranno per i titoli italiani.

Il patrocinio della Fondazione Telethon

La manifestazione godrà del prestigioso patrocinio dalla Fondazione Telethon. Nelle giornate del 2 e 3 luglio, nell’area adiacente ai campi allestiti alla Pinetina Beach Village, i volontari della Fondazione organizzeranno una raccolta fondi in favore della ricerca per sconfiggere le malattie rare.

A Ostia il raduno nazionale giovanile organizzato dalla FIT

La Federazione ltaliana Tennis, su proposta del Comitato per il Beach Tennis, ha organizzato, in occasione dei Campionati Italiani Giovanili e Over, presso Pinetina Beach Village (Lungomare Lutazio Catulo, 14), un raduno nazionale giovanile in cui saranno presenti i migliori Under italiani. Il ritrovo è stato fissato alle ore 11.00 di venerdl 1° luglio 2022, i partecipanti saranno impegnati fino al tramonto dello stesso giorno.

L’elenco dei convocati

Alex Agirelli, Luca Andreolini, Emma Bissoli, Peter Campedelli, Davide Cavalieri, Elena Ciacci, Lucrezia Corsini, Ilaria Cuozzo, Tommaso D’andrea, Martina De Carlo, Nicola De Siena, Elena Francesconi, Tristano Frattolillo, Niccolo Gasparri, Ilaria Grandi, Giulia La Lisa, Matteo Lemmetti, Alice Loi, Sara Manenti, Irene Mariotti, Matilde Massai, Edoardo Minghini, Matteo Nistri, Giulia Nobili, Anna Olla, Giorgia Padoan, Lorenzo Pasqualato, Vittoria Pastorello, Alessia Picci, Edoardo Ponti, Riccardo Ponti, Giulia Renzi, Alessandro Signorini, Angelica Villecco, Emiliano Zapparata.

A guidare i ragazzi impegnati nello stage saranno i capitani Simona Bonadonna, Michele Folegatti.

Le iscrizioni

Le iscrizioni alle gare sono aperte e possono essere perfezionate presso il portale MyFIT (Tornei Under/Giovanili: https://bit. ly/3NxYy4c – Tornei Over/Veterani: https://bit.ly/ 3Gb02yT) . Ci si potrà iscrivere, come da regolamento fino a lunedì 27 giugno. A seguito il giudice di gara (in fase di definizione) procederà con il sorteggio dei tabelloni di gioco.