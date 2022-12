Abbandonava rifiuti ingombranti davanti ai cassonetti di Ostia: denunciato un uomo

I rifiuti abbandonati davanti ai secchioni di Ostia: una storia che non ha mai visto una fine. Grazie al lavoro della Polizia Locale del X Municipio, è stato denunciato un uomo, che puntualmente andava a lasciare pezzi di mobili o altri materiali ingombranti nei pressi de cassonetti lidensi. Una situazione come troppe se ne vedono in questo territorio, dove spesso i materiali abbandonati arrivano pure a invadere interi marciapiedi o ampi pezzi di strada.

Abbandonava rifiuti ingombranti davanti ai cassonetti di Ostia

Grazie agli accertamenti del nucleo NAD della Polizia di Roma Capitale ( Nucleo Ambiente e Decoro) è stato deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo di 60 anni, responsabile dello sversamento illegale di ingombranti e mobilio all’interno di alcuni cassonetti nella zona di Ostia Lido. Grazie ai sistemi di videosorveglianza, che hanno ripreso un autocarro frigorifero utilizzato per gettare i rifiuti, gli agenti hanno avviato le indagini circa la proprietà del mezzo che faceva capo a diverse società, con sedi finte e titolare introvabile.

Attraverso incroci di dati e verifiche approfondite, gli operanti sono riusciti a risalire al responsabile, denunciato per false attestazioni in atto pubblico. Il mezzo è stato posto in stato di fermo ed a carico del responsabile sono state elevate inoltre sanzioni amministrative per un totale di oltre 4.000 euro. Come sappiamo, il problema dei rifiuti ingombranti davanti ai cassonetti, è un problema decennale. Casi estremi si trovano puntualmente nel quadrante di Ostia Ponente: zona via dell’Appagliatore e via della Tortuga.

Davanti a questi cassonetti, è possibile trovarci qualunque cosa. Dagli scarti di materiali edili, spesso anche nocivi per la salute delle persone, fino ad arrivare a interi arredamenti d’appartamenti: pezzi di mobili; reti dei letti; divani; tavoli; televisori e altri oggetti di scarto provenienti da qualche casa della zona. Materiali che finiscono nei pressi dei cassonetti lidensi, o addirittura all’interno della Pineta della Acque Rosse.