Aumenta il biglietto per gli Scavi di Ostia Antica, pioggia di critiche da parte di associazioni e cittadini

Aumenta il biglietto per gli Scavi di Ostia Antica, pioggia di critica da parte di associazioni e cittadini. Il famoso sito archeologico del X Municipio di Roma Capitale, segue le direttive sull’aumento dei ticket posto dal ministro Gennaro Sangiuliano, sulla falsariga di note aree storico-artistiche come gli Uffizi di Firenze, Pompei o il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Infatti, per entrare agli Scavi di Ostia Antica, da oggi servirà pagare 18 euro.

Aumenta il biglietto per entrare agli Scavi di Ostia Antica

L’arte e la storia diventeranno un lusso per pochi? Di questo passo, è lecito pensarlo. Anche perché, 18 euro a persona per entrare in un sito archeologico, non è un prezzo alla portata di tutte le persone e tutte le famiglie. Soprattutto in un periodo di grave crisi economica ed energetica. Andare oggi a Ostia Antica, nel pratico, costa più di visitare il Louvre a Parigi o addirittura il Prado a Madrid. Nonostante l’eccelsa storia di Ostia Antica, una situazione che fa porre delle profonde riflessioni sulla gestione del territorio e soprattutto nell’apertura delle nostre bellezze ai turisti stranieri.

Nonostante il costo esoso, oggi il Parco Archeologico di Ostia Antica vede delle profonde criticità, ben sottolineate anche da FanPage: un solo bar nell’intera area, l’assenza di un bookshop per souvenir aperto tutto l’anno, ma soprattutto alcune aree che non sono abilitate al transito dei diversamente abili. Insomma, chi vive muovendosi su una sedia a rotelle, dovrebbe potersi muoversi nella maggior parte delle aree presenti in questo sito, sull’esempio del Duomo di Firenze. Eppure, nonostante il costo repentino del biglietto dalla giornata di ieri, così non è.

Lo staff degli Scavi di Ostia Antica risponde all’accusa: “Bookshop e punto ristoro sono aperti da alcuni mesi. Gli orari delle aree archeologiche nei mesi invernali sono ridotti perché il sole tramonta prima che in estate, i mosaici sono coperti solo nei mesi centrali dell’inverno e saranno scoperti a partire dai prossimi giorni. Infine, a Ostia ci sono percorsi adatti a carrozzine e passeggini, idem a Porto e a Necropoli dove il percorso è in piano. Il Museo delle Navi poi è stato concepito per essere percorribile interamente in sedia a rotelle o passeggino. Accettiamo le critiche, che stiamo raccogliendo, quando sono costruttive e contribuiscono al dibattito e alla riflessione, ma quando sono fatte senza conoscere effettivamente la realtà dei fatti risultano semplicemente pretestuose”. Ma i turisti a Roma vengono tutto l’anno, indipendentemente dal tempo e le temperature.